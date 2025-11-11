Predstavnički dom Parlamenta FBiH: Dodik mora odgovarati zbog govora mržnje

Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) reagovao je nakon jučerašnjih uvredljivih izjava lidera SNSD-a Milorada Dodika.

Dodik je vrijeđanjem Bošnjaka raspirivao međunacionalnu netrpeljivost.

- Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje sinoćnji javni nastup smijenjenog predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika u kojem je, kroz niz uvredljivih, lažnih i neodgovornih izjava, otvoreno vrijeđajući Bošnjake, širio međunacionalnu i međuvjersku netrpeljivost te produbljivao podjele među građanima Bosne i Hercegovine – navedeno je u saopćenju.

Dodaju da ovakav govor, koji predstavlja klasičan primjer govora mržnje, direktno podriva ustavni poredak i osnovne vrijednosti na kojima počiva Bosna i Hercegovina, a to su mir, suživot i međusobno poštovanje svih naroda i građana.

Kolegij podsjeća da javni funkcioneri, a naročito oni koji obavljaju ili su obavljali najviše državne i entitetske funkcije, imaju posebnu odgovornost da svojim izjavama i djelovanjem doprinose smirivanju tenzija, izgradnji povjerenja i jačanju demokratskog društva.

Kolegij Predstavničkog doma Federacije BiH očekuje od nadležnih pravosudnih institucija da hitno ispitaju okolnosti i sadržaj Dodikovog nastupa te, u skladu sa zakonom, pokrenu odgovarajuće postupke zbog širenja govora mržnje i poticanja netrpeljivosti.

- Bosna i Hercegovina može napredovati samo kroz međusobno uvažavanje, dijalog i poštivanje zakona, a ne kroz retoriku koja podsjeća na najteže periode naše novije historije. Kolegij će nastaviti insistirati na dosljednoj primjeni zakona i zaštiti temeljnih ljudskih prava svih građana bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost – navodi se u saopćenju.