Sunčano vrijeme danas, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni

U BiH će danas biti sunčano u većem dijelu zemlje. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i na sjeveru zemlje bit će niske oblačnosti ili magle. Vjetar je slab južnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 18°C.

Povoljne biometeorološke prilike očekuju se u većem dijelu zemlje. Sunčano vrijeme i slab južni vjetar doprinijeće ugodnijem osjećaju tokom dana. Kod većine ljudi biometeorološke tegobe neće biti izražene, a raspoloženje i radna motivacija biće na zavidnom nivou.

U jutarnjim satima, zbog hladnijeg vremena i moguće magle u kotlinama centralne, istočne i sjeverne Bosne, osjetljivije osobe mogu osjetiti blagu nelagodu. Preporučuje se adekvatno oblačenje pri izlasku vani.

Tokom dana, uz porast temperature zraka na vrijednosti između 11 i 18°C, većina stanovništva će se osjećati ugodnije. Na jugu zemlje, gdje će temperature biti više i bez magle, biometeorološke prilike biće najpovoljnije.