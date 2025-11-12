Sunčano vrijeme danas, temperatura do 19 stepeni

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19 °C.

Očekuju se povoljne biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Tokom dana će preovladavati sunčano i stabilno vrijeme, što će pozitivno djelovati na opće raspoloženje i radnu sposobnost većine populacije.

Prijepodne, u kotlinama Bosne i duž riječnih tokova, moguća je pojava magle i niske naoblake, što kod meteoropata i hroničnih bolesnika može uzrokovati blagu iscrpljenost, glavobolju ili slabiju koncentraciju. U ostatku dana, uz više sunčanih intervala i slab vjetar promjenljivog smjera, opće meteorološke prilike biće povoljne i bez značajnijih oscilacija.

Preporučuje se boravak na otvorenom u sunčanom dijelu dana, uz adekvatnu zaštitu od jutarnje svježine u područjima sa maglom.