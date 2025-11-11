Vedro vrijeme danas, temperature zraka će biti do 17 stepeni

Danas će na jugu BiH biti vedro. U većem dijelu zemlje prijepodne dosta niske oblačnosti. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 17°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 5°C, a najviša dnevna oko 10°C.

Biometeorološke prilike će sutra biti uglavnom povoljne u većem dijelu zemlje. U jutarnjim satima, zbog prisutne niske oblačnosti i svježine, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe u vidu umora, pospanosti i slabije koncentracije. Hronični bolesnici, posebno osobe sa respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima, trebaju se utopliti i izbjegavati duži boravak na hladnom zraku u jutarnjim satima.

Tokom dana, s postepenim razvedravanjem i porastom temperature, raspoloženje i opće stanje većine ljudi će se poboljšati. Na jugu zemlje, gdje će prevladavati sunčano i toplije vrijeme, biometeorološke prilike će biti vrlo povoljne i pogodne za boravak na otvorenom. Preporučuje se slojevito odijevanje, dovoljan unos tečnosti i lagana fizička aktivnost tokom toplijeg dijela dana.