Evo kakvo nas danas vrijeme očekuje u BiH

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove magla. Poslije podne i tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje prema kraju dana i tokom noći. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 9 °C.