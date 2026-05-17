The New York Times: SAD bi mogle napasti Iran već sutra

The New York Times objavio je, pozivajući se na dvojicu neimenovanih zvaničnika s Bliskog istoka, da Sjedinjene Američke Države i Izrael pripremaju mogućnost ponovnog napada na Iran, koji bi, prema tim navodima, mogao početi već naredne sedmice. Kako se navodi, riječ je o najopsežnijim vojnim pripremama od uspostavljanja primirja.

Isti izvori tvrde da se radi o najširem stepenu vojne spremnosti od stupanja primirja na snagu. Američki ministar odbrane je ove sedmice pred Kongresom naveo da Pentagon ima spremne planove za različite scenarije – od premještanja vojnih kapaciteta i moguće eskalacije sukoba, do smanjenja operacija i povlačenja snaga iz regije.

Prema pisanju The New York Timesa, koji se poziva na američke zvaničnike, ukoliko bi Donald Trump odobrio napad, razmatra se opcija intenzivnog bombardovanja iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva. Druga mogućnost uključuje kopnenu operaciju s ciljem osiguravanja zaliha obogaćenog uranija, za koje se vjeruje da su zatrpane nakon ranijih udara na nuklearna postrojenja tokom 12-dnevnog rata.

Istovremeno, izraelski mediji prenose izjavu visokog izraelskog zvaničnika za Channel 12, koji navodi da se Izrael priprema za mogući skori nastavak sukoba s Iranom. On tvrdi da u Washingtonu smatraju kako pregovori s Teheranom ne donose rezultate, te dodaje da se očekuju ključne odluke američkog predsjednika.

Prema njegovim riječima, izraelska strana se priprema za „dane ili sedmice rata“, uz očekivanje odluke Donalda Trumpa, a dodatne informacije mogle bi biti poznate u vrlo kratkom roku. Ovi navodi dolaze nakon nedavnih diplomatskih aktivnosti Donalda Trumpa i sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, za koji se tvrdi da nije donio značajan napredak u vezi s krizom u Hormuškom moreuzu i odnosima s Iranom.

U međuvremenu, izraelska vojska je, prema medijskim izvještajima, u stanju pojačane pripravnosti zbog mogućnosti nove eskalacije. Vlada Izraela, kako se navodi, čeka odluku SAD-a o eventualnoj vojnoj kampanji. Prema istim informacijama, ne očekuje se potpuni ratni sukob s ciljem promjene vlasti u Iranu, već ograničeni udari na ključnu vojnu i infrastrukturu, uz moguće specijalne operacije usmjerene na strateške lokacije i materijale.