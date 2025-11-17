Danas oblačno s kišom, temperatura do 23 stepena

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i ponegdje u centralnim područjima Bosne. U kasnim večernjim jače naoblačenje praćeno kišom sa sjeverozapada. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Krajem dana vjetar u postepenom slabljenju.

Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na sjeveru i jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na sjeveru zemlje do 23 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 17 °C.

Promjena vremena donosi pogoršanje biometeoroloških prilika. Povećana oblačnost, kiša, lokalni pljuskovi te umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar mogu uzrokovati pojačane tegobe kod meteoropata – glavobolje, razdražljivost, nesanicu i bolove u kostima i zglobovima.

Hronični pacijenti, posebno kardiovaskularni i astmatičari, mogu osjetiti pogoršanje simptoma zbog južine i oscilacija temperature. Opća biometeorološka slika je nepovoljna.