NOVA FAZA

Bosanska Krupa prva u USK uvela elektronski potpis rukovodioca

Uvođenje elektronskog potpisa rukovodioca omogućava veću efikasnost i sigurnost u radu, navode iz Gradske uprave

FENA

18.11.2025

Grad Bosanska Krupa postao je prva lokalna zajednica na području Unsko-sanskog kantona koja je uvela elektronski potpis rukovodioca, čime započinje novu fazu modernizacije i digitalizacije rada organa uprave. Ovaj iskorak predstavlja značajan doprinos bržem, efikasnijem i transparentnijem funkcionisanju javne administracije.

Uvođenjem elektronskog potpisa omogućava se potpisivanje službenih akata u digitalnom obliku, bez potrebe za ručnim potpisivanjem. Sistem značajno ubrzava procesuiranje predmeta, smanjuje troškove i administrativno opterećenje, te unapređuje cjelokupni upravni proces.

- Uvođenje elektronskog potpisa rukovodioca omogućava veću efikasnost i sigurnost u radu, te postavlja nove standarde u lokalnoj administraciji - istakli su iz Gradske uprave Bosanska Krupa.

Za organe uprave, ovaj sistem donosi brže vrijeme obrade dokumenata i primjenu certificiranih digitalnih rješenja, čime se poboljšava unutrašnja organizacija rada.

Grad Bosanska Krupa ovim potezom potvrđuje svoju opredijeljenost digitalnoj transformaciji i otvara put za daljnji razvoj e-uprave i modernije javne usluge za građane, poručili su iz Gradskog organa uprave.

# BOSANSKA KRUPA
# USK
# ELEKTRONSKI POTPIS
