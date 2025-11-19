Bihać zatvara Tržnicu u centru i seli prodavače u Harmane

Glavna gradska tržnica u Bosanskoj ulici, koja se nalazi u starom jezgru grada pored nacionalnog spomenika džamije Fethija, u skoro vrijeme prestaje služiti svojoj namjeni, nakon što su i posljednji prodavači pristali preseliti na Tržnicu Grill u Harmanima. Ovaj potez je rezultat dugogodišnje loše posjećenosti i minimalnog broja korisnika, uprkos činjenici da je prostor nakon rata u potpunosti rekonstruisan i besplatno stavljen na raspolaganje lokalnim proizvođačima.

JKP “Komrad”, uz saglasnost Grada Bihaća, donio je odluku o premještanju prodavača na Grill, pijacu koja je, iako ukinuta nakon rata, cijelo vrijeme ostala žarište neformalne prodaje.

Gradsko vijeće je nedavno toj lokaciji vratilo formalno-pravni status tržnice, a komunalno preduzeće je prostor opremilo novim mobilijarom, nadstrešnicom, rasvjetom, vodom i strujom, stvarajući uslove koji su, prema trenutnim rezultatima, već dali efekta.

Svi štandovi su popunjeni, za razliku od Gradske tržnice gdje su se u posljednje vrijeme koristila tek dva do tri.

- Bez obzira na stvaranje dobrih uslova i besplatno korištenje prostora, prodaja jednostavno nije zaživjela. Ljudi su radije prodavali na mjestima koja za to nisu bila predviđena, prije svega na prostoru nekadašnje tržnice Grill. Željeli smo to uvesti u zakonite okvire i omogućiti prodaju tamo gdje je stvarni interes. - istakao je direktor JKP “Komrad” Edin Moranjkić.

Odlazak prodavača iz Bosanske ulice otvara prostor za realizaciju ranijih urbanističkih zamisli o spajanju trgova kod Fethije i ulice maršala Tita. Zavod za prostorno uređenje Bihaća vodi pripremu projekta i treba dati konačno rješenje arhitektonskog uređenja tog dijela centra grada.

Nadstrešnica s Gradske tržnice, zbog svoje montažno-demontažne konstrukcije, moći će se u potpunosti ukloniti bez gubitaka.

Komrad već planira njeno premještanje na pijacu u Hadžiabdića mahali, koja bi prema projektu trebala postati multifunkcionalni pijačni prostor sa zelenom pijacom i tržnicom.

Ipak, kompletno uređenje zavisi od okončanja imovinsko-pravnog postupka koji se vodi pred Federalnom geodetskom upravom.

- Mi u međuvremenu radimo sve što možemo – pripremamo idejni projekat, rješavamo saobraćajna i tehnička pitanja, kako bismo bili spremni ako postupak bude riješen u našu korist - kaže Moranjkić.

Do tada, Komrad je uredio i mini pijacu na Ozimicama, gdje je interes prodavača i kupaca bio znatno veći. Taj prostor danas funkcioniše kao dodatna tačka lokalne ponude, dok Bihać ulazi u fazu preoblikovanja svoje pijačne mreže – jednu tržnicu zatvara, drugoj vraća život, a treću priprema za budućnost.