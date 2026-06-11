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NEVRIJEME

Video / Jaka kiša u Sarajevu

Moguća je i pojava grada

Oblaci se nadvili nad Sarajevom. Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 1 sat 16 minuta

Kako su meteorolozi i najavili, u Sarajevu je počela jaka kiša nakon što se nebo smračilo u roku od par minuta.

Prema FHMZ, u jutarnjim satima, naoblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. 

Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni.ni.

# NEVRIJEME
# KIŠA
# SARAJEVO
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