Video / Jaka kiša u Sarajevu

Kako su meteorolozi i najavili, u Sarajevu je počela jaka kiša nakon što se nebo smračilo u roku od par minuta.

Prema FHMZ, u jutarnjim satima, naoblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada.