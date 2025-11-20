Staša Košarac poslao Kristijanu Šmitu šljem nacističke vojske

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac (SNSD) je izazvao novi skandal tako što je visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu šljem njemačke vojske iz doba nacizma.
Uz šljem, za kojeg nije pojasnio kako je došao do njega, Košarac je Schmidtu poslao i pismo koje je nazvao "Pismo okupatoru."
U pismu je iznio veliki broj spornih, pa čak i skandaloznih tvrdnji.
Između ostalog, Košarac je Schmidta nazvao "otjelotvorenjem političkog zla i loše namjere prema RS-u" te u jednom dijelu najavio da Schmidta "čeka Nuremberški proces", misleći na suđenja bivšim nacističkim funkcionerima i saradnicima nakon Drugog svjetskog rata.
U pismu je također najavio da će Schmidt "uskoro otići iz zemlje" te da je u BiH došao kao "ilegalac."
Što se tiče nacističkog šljema, Košarac je rekao da nije riječ o poklonu.
"Poklone dajemo dragim gostima. Ti to nisi. Ovaj šljem je ostavština tvojih nacističkih predaka, koji su ubijali moj narod u najmračnijem periodu ljudske civilizacije", napisao je.
Također, Košarac je iznio i skandaloznu tvrdnju da je Schmidt "poštovalac tradicije nacističke vojske" te da bi ovim šljemom mogao "upotpuniti porodičnu ili čak vlastitu kolekciju."
Na kraju je rekao da je vrijeme da Schmidt napusti BiH.
"Bez tebe, ova zemlja ima šansu. Bez tebe, ljudi u ovoj zemlji treba da odlučuju o svojoj sudbini", napisao je Staša Košarac.