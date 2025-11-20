Staša Košarac poslao Kristijanu Šmitu šljem nacističke vojske

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac (SNSD) je izazvao novi skandal tako što je visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu šljem njemačke vojske iz doba nacizma.

Uz šljem, za kojeg nije pojasnio kako je došao do njega, Košarac je Schmidtu poslao i pismo koje je nazvao "Pismo okupatoru."

U pismu je iznio veliki broj spornih, pa čak i skandaloznih tvrdnji.

Između ostalog, Košarac je Schmidta nazvao "otjelotvorenjem političkog zla i loše namjere prema RS-u" te u jednom dijelu najavio da Schmidta "čeka Nuremberški proces", misleći na suđenja bivšim nacističkim funkcionerima i saradnicima nakon Drugog svjetskog rata.