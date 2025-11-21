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PREDSJEDAVAJUĆI PDPFBIH

Mioković: Zastrašujuće je da cure podaci iz tužilačkih spisa

Smatram da su istražni organi ti koji trebaju završiti svoj posao u ovoj fazi istrage

Dragan Mioković. Avaz

S. S.

21.11.2025

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlament FBiH Dragan Mioković (NS) prokomentirao je to što se sjednica ovog doma o prepiskama Vlade FBiH i FUP-a nije održala.

Naveo je da poslovničke zahtjeve neće opstruirati.

- Kao političar, policajac i čovjek sam zabrinut činjenicom da je direktor FUP-a onemogućen rukovođenjem upravom i pristup zgradi. Smatram da su istražni organi ti koji trebaju završiti svoj posao u ovoj fazi istrage - rekao je.

Dodao je da nije Nikšićev advokat, ali mu lično iskustvo najviše govori šta se sve može napakovati, ako je ovo afera "Spengavanje".

- Uvijek ću podržavati medije da objavljuju i neću se zalagati da novinar otkriva izvor, ali curenje informacija iz tužilačkih spisa je sigurnosno-obavještajni problem, ne smije se dešavati i ugrožava istrage - naglasio je.

Dodao je da je zabrinjavajuće da su određene mjere prema direktoru FUP-a, a da je jednako problematičko što u javnost cure podaci iz tužilačkih spisa.

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# DRAGAN MIOKOVIĆ
# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
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