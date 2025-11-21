Mioković: Zastrašujuće je da cure podaci iz tužilačkih spisa

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlament FBiH Dragan Mioković (NS) prokomentirao je to što se sjednica ovog doma o prepiskama Vlade FBiH i FUP-a nije održala.

Naveo je da poslovničke zahtjeve neće opstruirati.

- Kao političar, policajac i čovjek sam zabrinut činjenicom da je direktor FUP-a onemogućen rukovođenjem upravom i pristup zgradi. Smatram da su istražni organi ti koji trebaju završiti svoj posao u ovoj fazi istrage - rekao je.

Dodao je da nije Nikšićev advokat, ali mu lično iskustvo najviše govori šta se sve može napakovati, ako je ovo afera "Spengavanje".