Ustamujić podnio krivičnu prijavu protiv Bisere Hadžialjević

Prijava je podnesena zbog sumnje na dugogodišnje zloupotrebe, prikrivanje stvarnog finansijskog stanja i potpisivanje ugovora koji su kompaniji nanijeli ogromnu štetu. U prijavi se navodi da je poslovanje Elektroinžinjeringa, nekadašnjeg srca firme, gotovo ugašeno.

- Prihodi su pali sa 126 na svega 17 miliona KM, a kumulativni gubici u posljednjih deset godina iznose više od 90 miliona KM – ističe se te dodaje da je zbog toga broj uposlenika gotovo prepolovljen.

Navodi se da su ključni mehanizmi nadzora, kao što je interna revizija, ukinuti ili nisu naknadno uspostavljeni bez jasnog obrazloženja, te se dodaje da su milionski ugovori potpisivani bez propisanih procedura ili zaštitnih klauzula.

Milionska šteta

U prijavi piše i da je Hadžialjević potpisala ugovor o zakupu 6.800 kvadratnih metara poslovnog prostora i hala po cijeni nešto većoj od 2 KM, iako je cijena bila višestruko veća, pa je napravljena šteta od gotovo pet miliona KM.