Snimci drona otkrivaju bajkovito Sarajevo ispod obilnog snijega

Velika količina snijega cijeli dan pada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Tek kraći vremenski period su stale padavine, a mi smo tu priliku iskoristili da napravimo snimak iz zraka.
VELIKI PROBLEMI
Glavna saobraćajnica je u dobrom stanju i redovno se čisti, no problem predstavljaju sporedni putevi
Snijeg u Sarajevu. Avaz
Velika količina snijega cijeli dan pada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Tek kraći vremenski period su stale padavine, a mi smo tu priliku iskoristili da napravimo snimak iz zraka.
Glavna saobraćajnica je u dobrom stanju i redovno se čisti, no problem predstavljaju sporedni putevi.
Inače, padavine se u Sarajevu očekuju i u toku noći.
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