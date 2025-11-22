Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VELIKI PROBLEMI

Snimci drona otkrivaju bajkovito Sarajevo ispod obilnog snijega

Glavna saobraćajnica je u dobrom stanju i redovno se čisti, no problem predstavljaju sporedni putevi

Snijeg u Sarajevu. Avaz

S. S.

22.11.2025

Velika količina snijega cijeli dan pada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Tek kraći vremenski period su stale padavine, a mi smo tu priliku iskoristili da napravimo snimak iz zraka.

Glavna saobraćajnica je u dobrom stanju i redovno se čisti, no problem predstavljaju sporedni putevi.

Inače, padavine se u Sarajevu očekuju i u toku noći.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# SNIJEG
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.