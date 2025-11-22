Snimci drona otkrivaju bajkovito Sarajevo ispod obilnog snijega

Tek kraći vremenski period su stale padavine, a mi smo tu priliku iskoristili da napravimo snimak iz zraka.

Velika količina snijega cijeli dan pada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Glavna saobraćajnica je u dobrom stanju i redovno se čisti, no problem predstavljaju sporedni putevi.

Inače, padavine se u Sarajevu očekuju i u toku noći.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.