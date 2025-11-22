Video / Pogled iz zraka: Evo kako izgleda Sarajevo nakon jakog snijega

Jak snijeg od ranijih jutarnjih sati pada širom Bosne i Hercegovine, a ništa durgačije nije ni u glavnog gradu.

U posljednjih sat vremena padavine su nešto smanjile intenzitet, a zimske službe intenzivno rade na terenu.

Glavne saobraćajnice su poprilično dobro očišćene, dok ceste koje nisu prioritet imaju određene probleme.

Na videosnimku na početku teksta pogledajte kako izgleda Sarajevo iz zraka u poslijepodnevnim satima.

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