Sarajevo pod snježnim pokrivačem: Građani na ulicama uprkos hladnoći

U Sarajevu je tokom noći napadao snijeg, ali ni to nije spriječilo građane da izađu na ulice.

Pojedinci danas moraju na posao, neki u kupovinu, a ima i onih koji su rado dočekali snijeg pa su izašli prošetati se.

"Avazov" fotoreporter zabilježio je prizore sa sarajevskih ulica.

Iako su kolovozi mjestimično klizavi i mokri, građani su pokazali da im vremenski uslovi nisu prepreka za svakodnevne obaveze.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja.