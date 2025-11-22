Sarajevo pod snježnim pokrivačem: Građani na ulicama uprkos hladnoći

U Sarajevu je tokom noći napadao snijeg, ali ni to nije spriječilo građane da izađu na ulice.
Pojedinci danas moraju na posao, neki u kupovinu, a ima i onih koji su rado dočekali snijeg pa su izašli prošetati se.
"Avazov" fotoreporter zabilježio je prizore sa sarajevskih ulica.
Iako su kolovozi mjestimično klizavi i mokri, građani su pokazali da im vremenski uslovi nisu prepreka za svakodnevne obaveze.
Vozačima se savjetuje oprezna vožnja.
Prije podne u našoj zemlji je bilo oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni.
Temperature zraka izmjerene u 10 sati (°C): Sokolac -2; Livno -1; Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Sarajevo, Tuzla 0; Prijedor, Srebrenica 1; Mostar 4; Trebinje 10.
Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeveni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od -2 do 4, na jugu od 6 do 12 °C.