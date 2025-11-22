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Sarajevo pod snježnim pokrivačem: Građani na ulicama uprkos hladnoći

Iako su kolovozi mjestimično klizavi i mokri, građani su pokazali da im vremenski uslovi nisu prepreka za svakodnevne obaveze

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

22.11.2025

U Sarajevu je tokom noći napadao snijeg, ali ni to nije spriječilo građane da izađu na ulice.

Pojedinci danas moraju na posao, neki u kupovinu, a ima i onih koji su rado dočekali snijeg pa su izašli prošetati se.

"Avazov" fotoreporter zabilježio je prizore sa sarajevskih ulica. 

Iako su kolovozi mjestimično klizavi i mokri, građani su pokazali da im vremenski uslovi nisu prepreka za svakodnevne obaveze.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja. 

Prije podne u našoj zemlji je bilo oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni.

Temperature zraka izmjerene u 10 sati (°C): Sokolac -2; Livno -1; Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Sarajevo, Tuzla 0; Prijedor, Srebrenica 1; Mostar 4; Trebinje 10.

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeveni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od -2 do 4, na jugu od 6 do 12 °C.

# SNIJEG
# GRAĐANI
# SARAJEVO
# BIH
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