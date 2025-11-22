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SA LICA MJESTA

Snijeg tokom noći paralizirao puteve u BiH: Jedna traka očišćena na dionici Butila – Vlakovo

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja

Sa lica mjesta. Avaz

Piše: Evelin Trako

22.11.2025

U Bosni i Hercegovini tokom noći je napadao snijeg, a brojni putevi su jutros neprohodni ili dijelom očišćeni.

Snježne padavine zahvatile su veći dio Bosne, a snijeg se zadržava na kolovozu, što otežava saobraćaj i zahtijeva oprezniju vožnju. 

U Hercegovini pada kiša, a kolovoz je mokar i klizav. Na svim putnim pravcima obavezna je upotreba zimske opreme.

Reporteri „Avaza“ vozili su se dionicom puta od petlje Butila do Vlakova. Samo jedna saobraćajna traka je očišćena, dok druga nije što pokazuje i snimak koji smo zabilježili s terena.

U momentu snimanja videosnimka nije bilo gužve na dionici ovoga puta.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja.

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# SNIJEG
# VLAKOVO
# BUTILA
# BIH
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