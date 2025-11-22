Nakon SDP-a, SD-a i DF-a: Žarko Vujović se priključio Stranci za BiH

Nakon što je nedavno Stranci za BiH pristupila zastupnica u Skupštini TK Zumra Begić, sada je to učinio još jedan zastupnik.

Riječ je o Žarku Vujoviću, koji već duži vremenski period obnaša važne funkcije u TK, a trenutno je predsjedavajući Skupštine TK.

Tako će Stranka za BiH ponovo imati dva zastupnika, koliko su dobili i na izborima, no Asmir Hasić i Emir Salihović, akteri promjena većina u TK, pa onda naprasnog mijenjanja mišljenja u svega nekoliko dana, su napustili Stranku za BiH vrlo brzo nakon izbora.

Žarko Vujović je predstavljen kao pojačanje Stranke za BiH na večerašnjem skupu ove stranke u Tuzli, gdje su prisustvovali i predsjednik Semir Efendić, delegat u Domu naroda PSBiH Džemal Smajić i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić.

Inače, ovo je četvrta stranka za Vujovića u političkoj karijeri, s obzirom da je prvo bio član SDP-a BiH, pa onda Socijaldemokrata, a onda i DF-a gdje je izbačen nakon što je glasao za povećanje plaća političarima. Interesantno je da su i ostali zastupnici DF-a u ovom kantonu isto glasali, no samo je Vujović snosio posljedice, iako je on kao predsjedavajući dobio minimalno povećanje, za razliku od ostalih zastupnika.