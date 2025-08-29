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Video / Brojni Tuzlaci izrazili saučešće porodici stradalog policajca: Među njima Orić, Imamović, Vujović, Ajanović

Grad Tuzla proglasio je Dan žalosti povodom dženaze Samira Mustafića, koja će biti održana danas

Tuzlaci izrazili saučešće porodici Mustafića - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+29
A. Bešić

29.8.2025

Ispred Komemorativnog centra u Tuzli bio je posljednji ispraćaj stradalog policajca Samira Mustafića.

Brojne Samirove kolege i prijatelji su izrazili saučešće porodici, a posebno njegovoj ženi, s kojom je imao dvoje djece.

Saučešće je izrazio i državni parlamentarac Jasmin Imamović, zastupnik u Skupštini TK Žarko Vujović, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, kao i Naser Orić, komandant odbrane Srebrenice.

Grad Tuzla proglasio je Dan žalosti povodom dženaze Samira Mustafića, koja će biti održana danas.

Samir Mustafić ušao je u nabujalu rijeku Jalu 27. marta tokom potjere za bjeguncem, želeći ga spasiti, ali ih je snažna struja odnijela. Njegovo tijelo pronađeno je 24. augusta na području naselja Miričina kod Gračanice.

Ranije u toku dana je održana i komemoracija stradalom policajcu.

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# NASER ORIĆ
# MIRNES AJANOVIĆ
# JASMIN IMAMOVIĆ
# ŽARKO VUJOVIĆ
# TUZLA
# SAMIR MUSTAFIĆ
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