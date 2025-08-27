Poznat termin dženaze stradalom policajcu Samiru Mustafiću

Dženaza tragično nastradalom policajcu Samiru Mustafiću bit će obavljena u petak, 29. augusta 2025. godine. Klanjat će se nakon ikindije namaza u 16:32 sati ispred džamije Ševar, a ukop će uslijediti na mezarju Ševar. Ispraćaj će se održati istog dana od 14:00 do 15:30 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla.

Prije toga, u 11:00 sati u Narodnom pozorištu Tuzla bit će organizovana komemoracija, gdje će porodica, kolege i prijatelji odati posljednju počast Mustafiću.

Podsjetimo, njegovo tijelo pronađeno je 24. augusta u koritu rijeke Spreče kod mjesta Miričina, općina Gračanica. Mustafić je nestao 27. marta ove godine, kada je tokom policijske intervencije ušao u nabujalu rijeku Jalu pokušavajući sustići osumnjičenog Eldara Galića. Od tada mu se gubio svaki trag, a opsežne potrage mjesecima nisu dale rezultate sve do proteklog vikenda.

Za pokazanu hrabrost Mustafić je posthumno odlikovan medaljom za izuzetnu hrabrost. Njegovi bližnji i kolege pamte ga kao izuzetnog profesionalca, dobrog čovjeka i nesebičnog policajca. Iza sebe je ostavio suprugu, dvoje djece, porodicu, prijatelje i saradnike kojima će nedostajati njegova predanost i ljudskost.