Konaković progovorio o Faći: Nije uhapšen zbog Dalije…

Predsjednik destabiliziranog NiP-a Elmedin Konaković, na svom je Facebooku komentirao hapšenje jednog od svojih nekada najboljih prijatelja Amira Pašića Faće.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

- Amir Pašić Faćo Daliju, mene i naše maloljetne kćerke napada i vrijeđa na društvenim mrežama godinama. Faću ni Dalija ni ja nikad nismo prijavljivali i nismo sa njim polemisali. Laž tog lažljivca je naravno da mu je bilo ko od nas ili u ime nas prijetio.

Njegove prijetnje nisu bezazlene, al’ od njega i sličnih njemu mi se možemo odbraniti i sačuvati. Nismo sa njim ni raspravljali jer bi to značilo da silazimo u kanalizaciju u kojoj on živi i u koju svakodnevno uvlači ljude. Dok je napadao nas, napadao je i Majke Srebrenice, heroje odbrane, ugledne sportaše, umjetnike, glumce, psovao umrle u kaburima Srebrenice, a posebno je bio detaljan kad bi pedofilski objašnjavao psovke upućene djeci, bebama, dječacima i djevojčicama, kćerkama, sinovima i unucima.