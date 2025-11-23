Hoće li mještani s područja Maglaja ostati bez vode?

Novi Šeher kod Maglaja skoro svake godine ima redukcije vode tokom ljetnih mjeseci.

Iako je sada jesen - količine vode koje imaju nisu zadovoljavajuće, piše BHRT. Iako su očekivali da će im Autoceste Federacije BiH, čija trasa prolazi nedaleko od njih, a prema Sporazumu o realizaciji projekata iz programa prijateljskog okruženja, pomoći proširiti kapacitet Mjesnog vodovoda, sada više nisu tako sigurni.

Iako je jesen, količine pitke vode u Mjesnom vodovodu Novi Šeher u Maglaju ispod granice. Umjesto protoka 5 litara imaju 3 litra po sekundi. Prošlogodišnje redukcije ukazale su na potencijalni veliki problem. Hoće li mještani u budućnosti uopće imati pitku vodu.

- Osnov za život je voda a mi to ljetni period nemamo. Mi ovdje imamo i privrednih subjekata, imamo pogon za preradu drveta, proizvodnju korneta, pilićaru, pogon za proizvodnju mesa pilećeg... svi se oni snabdijevaju na ovom vodovodu i mi kad naiđe sušni period po tri mjeseca patimo se i mještani i firme - kaže mještanin Ibrahim Mamić.

Vodovod prvobitno urađen u bivšoj državi od doprinosa, odnosno od novca mještana, poboljšan je početkom 2000-ih. Ipak, sada ne može odgovoriti potrebama stanovništva. Naime, pet mjesnih zajednica uključujući i one iz Maglaja, ali i iz Žepča se snabdijevaju odavde, a kapaciteti nedovoljni.

- Naš vodovod po nekom elaboratu i po projektu je trebao da ima oko 500 priključaka, mi trenutno imamo oko 900-950. Znači mi nismo u mogućnosti da širimo mrežu i ovo što radimo borimo se na sve moguće načine. Dokle će biti ovako ne znamo - upozorava Amir Sijahović, zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja građana "Mjesni vodovod Novi Šeher".

Zbog davanja svoje vode koja je korištena pri izgradnji trase Koridora 5c mještani su očekivali da će im se pomoći i poboljšati vodovodnu infrastrukturu. Sada je sve to postalo upitno.

Pomoć je očekivana od Autocesta Federacije kroz Sporazum o realizaciji projekata iz programa prijateljskog okruženja. Iz Autocesta, pak, tvrde da djeluju prema prijedlogu općine.

- U sklopu Sporazuma, općina je predložila projekte asfaltiranja lokalnih cesta, izgradnje javne rasvjete, sanacije klizišta u neposrednoj blizini autoceste, rekonstrukcije regionalne ceste R474, te izgradnje mosta preko rijeke Bosne u naselju Omerdino Polje - navode iz Autocesta FBiH.

Projekat spomenutog vodovoda je bio kandidovan, ali ga je 2024. Općina isključila kao opciju jer je, ističu, tehnički neizvodiv.

- Da se iz postojećeg izvorišta koji koristi druga mjesna zajednica i koji je ljeti također deficitaran i koji stvara redukcije, da se taj izvor izmjesti i dostavi u vodovod Šeher. Ja smatram da to nije pravedno i dalje nisam delegirao jer mislim da to nije rješenje - rekao je načelnik Općine Maglaj Maid Suljaković.

Dok se adekvatno rješenje još traži, nameće se pitanje - kada voda postane upitna, šta će biti sa ostankom mještana u Novom Šeheru?