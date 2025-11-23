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9,76 POSTO

CIK BiH: Do 11 sati glasalo 121.432 birača

Odziv do 15:00 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će saopćiti u 17:00 sati

CIK BiH. Fena

A. O.

23.11.2025

Danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske. Biračka mjesta su otvorena jutros u 07:00 a zatvaraju se večeras u 19:00 sati.

Kako navode iz CIK-a BiH, do 11:00 sati na redovnim biračkim mjestima je glasalo 121.432 birača ili 9,76 posto.

Odziv do 15:00 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će saopćiti u 17:00 sati.

Prema informacijama dostavljenim od Općinske izborne komisije Kneževo biračko mjesto 068B005 Korićani nije otvoreno. Biračko mjesto 163B005 u Kalinoviku je otvoreno u 10:45 sati, saopćeno je. 

# PRIJEVREMENI IZBORI
# RS
# CIK BIH
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