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AMERIČKI OTPRAVNIK

Ginkel posjetio Istočno Sarajevo: Razgovarao sa osobljem na biračkim mjestima

U Centralni birački spisak upisano je ukupno 1.264.364 birača

Ginkel tokom posjete. Platforma X

A. O.

23.11.2025

Američki otpravnik poslova u BiH Džon Ginkel (John) posjetio je Istočno Sarajevo gdje je razgovarao sa osobljem na biračkim mjestima koje provodi današnje prijevremene predsjedničke izbore Republike Srpske.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika RS ovjerila kandidature Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS- Srpska demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske), kao i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

U Centralni birački spisak upisano je ukupno 1.264.364 birača, od toga 20.269 birača koji glasaju putem pošte, te 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu.

Ukupno je formirano 2.211 biračkih mjesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Putem mobilnog tima moći će glasati 4.767 birača.

# AMBASADA SAD U BIH
# JOHN GINKEL
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