Prije 19 godina formirane Oružane snage BiH

Na današnji dan 2006. godine, formirane su Oružane snage Bosne i Hercegovine, nakon provedene reforme odbrambenog sistema i prenosa nadležnosti u oblasti odbrane s entitetskih na državni nivo. Donošenjem i implementacijom Zakona o odbrani BiH, država Bosna i Hercegovina je postala odgovorna za osiguranje transparentne, demokratske i civilne kontrole nad Oružanim snagama BiH. Vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama BiH ima Predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje odluke donosi konsenzusom. Lanac komandovanja i kontrole nastavlja se do ministra odbrane BiH, zatim preko načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, komandanta Operativne komande i komandanta Komande za podršku do podređenih komandanata komandi i jedinica Oružanih snaga BiH.

Lorenco Giberti . Wikipedia.org Lorenco Giberti . Wikipedia.org

Umro italijanski vajar Lorenco Giberti 1455. - Umro italijanski vajar Lorenco Giberti (Ghiberti), najpoznatiji po izradi vrata na krstionici katedrale u Firenci. Na konkursu 1401. u jakoj konkurenciji povjerena mu je izrada drugih vrata na toj crkvi, koja je završio 1424., a od 1425. do 1452. je izradio treća vrata, nazvana "vrata raja", kod kojih je na nov način riješio problem prostora. Uradio je i više kipova u Firenci i Sijeni, uključujući reljef za katedralu u Sijeni, rađen od 1417. do 1427., a njegovi "Komentari" su dokument velike vrijednosti za izučavanje italijanskog slikarstva. 1835. - Hans Kristijan Andersen (Christian) objavio svoju prvu knjigu bajki. 1891. - Rođen Slavko Kolar, hrvatski književnik i filmski scenarist. Najpoznatija djela su mu „Breza“ i „Svoga tijela gospodar“. Za života je objavio više od stotinu radova. Tematika njegovih pripovijetki se u potpunosti uklapa u najznačajnije tokove hrvatske književnosti tridesetih godina kada je primarnu preokupaciju pisaca zaokupila problematika sela ili provincije s naglašenim socijalnim akcentom. 1903. – U SAD prikazan prvi vestern film „Velika pljačka voza“. Ovaj nijemi film napravio je Edvin S. Porter za „Edison Manufacturing Company“. 1906. - U Parizu otvoreno kino "Omnija Pate", prva dvorana u svijetu namjenski izgrađena za prikazivanje filmova. 1928. - Umro Hoze Eustasio Rivera Salas (Jose), kolumbijski advokat i književnik, najpoznatiji po svom nacionalnom epu „Vrtlog“. 1930. - Rođen Milutin Butković, pozorišni, filmski i TV glumac. Debitirao je u TV ostvarenju „Kartaši“ (1959) uz Slavka Simića i Viktora Starčića. Njegova filmografija obuhvata više od 150 filmskih i televizijskih uloga, među kojima su najpoznatiji: „Balkan ekspres 2“, „Varljivo ljeto 68“, „Kraljevski voz“, „Vagon li“... Posljednju ulogu glumio je u „Očevi i oci“ (1997). Umro je 11. januara 1997. u Beogradu. 1935. - Američki filmski glumac i režiser Alen Stjuart Konigsberg (Allen Stewart Konigsberg), poznat kao Vudi Alen (Woody), obnovitelj holivudske filmske komedije sedamdesetih godina 20. vijeka, rođen je na današnji dan. Filmovi: "Uzmi pare i bježi", "Sve što ste oduvijek željeli da znate o seksu, ali se niste usudili da pitate", "Ljubav i rat", "Eni Hol", "Menheten", "Interijeri", "San ljetne noći", "Zelig".

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