Grigor Vitez: 59. godišnjica smrti dječijeg pisca

Na današnji dan 1966. godine, umro je hrvatski književnik i prevoditelj Grigor Vitez, jedan od najznačajnijih dječijih pisaca u regiji. Smatra se začetnikom moderne hrvatske književnosti za djecu. Autor je brojnih pjesama i priča namijenjenih djeci, te brojnih članaka u časopisima. Dobitnik je Zlatne ptice, posebnog priznanja za vrhunska dostignuća u književnosti za djecu. Pisao je poeziju za djecu i odrasle (“Sto vukova”, “Kad bi drveće hodalo”, “Gdje priče rastu”, “Kako živi Antuntun”), a prevodio je s ruskog, francuskog i slovenskog jezika. Njegovom poezijom dominiraju jednostavne i neposredne lirske slike u tradiciji poetskog izraza Dobriše Cesarića. Stihovi skladni i muzikalni, te zbog aktuelnosti i duhovitih poenti osvojili su široki krug čitatelja. Objavio je nekoliko poetskih zbirki među kojima se ističu: “Pjesme”, “Naoružane ruže”, “Povjerenje života” i “Kao lišće i trava”. Njegove pjesme prevođene su na gotovo sve evropske jezike. Postoji Nagrada "Grigor Vitez" koja se od 1967. godine dodjeljuje piscu i ilustratoru najbolje knjige za djecu u godišnjoj produkciji.

Alfonso X - Učeni . Wikipedia.org Alfonso X - Učeni . Wikipedia.org

Rođen kastiljanski kralj Alfonso X - Učeni 1221. - Rođen kastiljanski kralj Alfonso X - Učeni, utemeljitelj zakonodavstva, pokrovitelj nauke i zanatstva, vjerski veoma tolerantan. Tokom vladavine Kastiljom i Leonom od 1252. do smrti 1284. dvor u Toledu je pretvorio u centar učenosti. Njegovim zalaganjem su prevedeni Sveto pismo, Talmud i Kur’an i napisan je niz značajnih djela: "Kraljevski zakon", "Astrološka znanja", "Mineralogija", a 1270. je započeto pisanje "Velike i opće historije". 1876. - Španski kompozitor i pijanist Manuel de Falja (Manuel de Falla), čija su djela sinteza andaluzijske narodne muzike i francuskog impresionizma, rođen je na današnji dan. U Francuskoj je komponovao popularna djela "Noći u španskim vrtovima" i "Sedam španskih narodnih pjesama", a po povratku u domovinu izvedeni su baleti "Ljubav čarobnica" i "Trorogi šešir". Razočaran diktaturom generala Fransiska Franka (Francisco Franco), uspostavljenom u Španiji poslije građanskog rata, 1939. je otišao u Argentinu, gdje je ostao do smrti 1946. 1883. - Rođen meksički slikar Hose Klemente Orosko (Jose Clemente Orozco), čija je umjetnost najneposrednija socijalna sinteza arhaičnih reminiscencija i modernog oblikovanja. Smatran je najvećim slikarem murala u 20. stoljeću i dekorisao je mnoge zgrade u Meksiku i SAD. Inspirisao se indijanskim i meksičkim motivima. 1933. - Poljski kompozitor Kržustštof Penderecki, predstavnik avangardne muzike, koji je stvorio vlastiti dramatični jezik nekonvencionalnih izražajnih sredstava, izuzetnih vokalnih efekata, rođen je na današnji dan. Djela: orkestarska - "Emanacije", "Tužbalica za žrtve Hirošime", "Muka po Luki", opere - "Đavo iz Ludena", "Kralj Ibi". 1941. - Rođen italijanski glumac Franko Nero (Franco) pravog imena Frančesko Sparanero (Francesco) koji se proslavio ulogama u špageti vesternima šezdesetih godina 20. stoljeća, naročito u hvaljenom filmu »Django«. Među dvjestotinjak uloga u filmovima i serijama raznih žanrova ističu se uloge u »Bibliji«, »Plaćeniku«, »Pajdašima« i »Sili s Navaronea«, a balkanskoj javnosti je poznatiji po ulogama u »Bici na Neretvi« i »Banović Strahinji«. Dobitnik je Nagrade »Donatellov David« Italijanske filmske akademije za najbolju mušku ulogu (1968.).

Andre Malro . Wikipedia.org Andre Malro . Wikipedia.org