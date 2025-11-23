Grigor Vitez: 59. godišnjica smrti dječijeg pisca

Na današnji dan 1966. godine, umro je hrvatski književnik i prevoditelj Grigor Vitez, jedan od najznačajnijih dječijih pisaca u regiji.
Smatra se začetnikom moderne hrvatske književnosti za djecu. Autor je brojnih pjesama i priča namijenjenih djeci, te brojnih članaka u časopisima. Dobitnik je Zlatne ptice, posebnog priznanja za vrhunska dostignuća u književnosti za djecu.
Pisao je poeziju za djecu i odrasle (“Sto vukova”, “Kad bi drveće hodalo”, “Gdje priče rastu”, “Kako živi Antuntun”), a prevodio je s ruskog, francuskog i slovenskog jezika. Njegovom poezijom dominiraju jednostavne i neposredne lirske slike u tradiciji poetskog izraza Dobriše Cesarića. Stihovi skladni i muzikalni, te zbog aktuelnosti i duhovitih poenti osvojili su široki krug čitatelja.
Objavio je nekoliko poetskih zbirki među kojima se ističu: “Pjesme”, “Naoružane ruže”, “Povjerenje života” i “Kao lišće i trava”. Njegove pjesme prevođene su na gotovo sve evropske jezike.
Postoji Nagrada "Grigor Vitez" koja se od 1967. godine dodjeljuje piscu i ilustratoru najbolje knjige za djecu u godišnjoj produkciji.
Rođen kastiljanski kralj Alfonso X - Učeni
1221. - Rođen kastiljanski kralj Alfonso X - Učeni, utemeljitelj zakonodavstva, pokrovitelj nauke i zanatstva, vjerski veoma tolerantan. Tokom vladavine Kastiljom i Leonom od 1252. do smrti 1284. dvor u Toledu je pretvorio u centar učenosti. Njegovim zalaganjem su prevedeni Sveto pismo, Talmud i Kur’an i napisan je niz značajnih djela: "Kraljevski zakon", "Astrološka znanja", "Mineralogija", a 1270. je započeto pisanje "Velike i opće historije".
1876. - Španski kompozitor i pijanist Manuel de Falja (Manuel de Falla), čija su djela sinteza andaluzijske narodne muzike i francuskog impresionizma, rođen je na današnji dan. U Francuskoj je komponovao popularna djela "Noći u španskim vrtovima" i "Sedam španskih narodnih pjesama", a po povratku u domovinu izvedeni su baleti "Ljubav čarobnica" i "Trorogi šešir". Razočaran diktaturom generala Fransiska Franka (Francisco Franco), uspostavljenom u Španiji poslije građanskog rata, 1939. je otišao u Argentinu, gdje je ostao do smrti 1946.
1883. - Rođen meksički slikar Hose Klemente Orosko (Jose Clemente Orozco), čija je umjetnost najneposrednija socijalna sinteza arhaičnih reminiscencija i modernog oblikovanja. Smatran je najvećim slikarem murala u 20. stoljeću i dekorisao je mnoge zgrade u Meksiku i SAD. Inspirisao se indijanskim i meksičkim motivima.
1933. - Poljski kompozitor Kržustštof Penderecki, predstavnik avangardne muzike, koji je stvorio vlastiti dramatični jezik nekonvencionalnih izražajnih sredstava, izuzetnih vokalnih efekata, rođen je na današnji dan. Djela: orkestarska - "Emanacije", "Tužbalica za žrtve Hirošime", "Muka po Luki", opere - "Đavo iz Ludena", "Kralj Ibi".
1941. - Rođen italijanski glumac Franko Nero (Franco) pravog imena Frančesko Sparanero (Francesco) koji se proslavio ulogama u špageti vesternima šezdesetih godina 20. stoljeća, naročito u hvaljenom filmu »Django«. Među dvjestotinjak uloga u filmovima i serijama raznih žanrova ističu se uloge u »Bibliji«, »Plaćeniku«, »Pajdašima« i »Sili s Navaronea«, a balkanskoj javnosti je poznatiji po ulogama u »Bici na Neretvi« i »Banović Strahinji«. Dobitnik je Nagrade »Donatellov David« Italijanske filmske akademije za najbolju mušku ulogu (1968.).
Umro francuski pisac i političar Andre Malro
1976. - Umro francuski pisac i političar Andre Malro (Andre Malraux), učesnik Kineske revolucije, Španskog građanskog rata i komandant u francuskom Pokretu otpora. U vladi generala Šarla de Gola (Charles de Gaulle) postao je, 1959., ministar informacija i kulture, ali je podnio ostavku poslije majskih studentskih demonstracija 1968. U duhu angažovane umjetnosti analizirao je probleme savremenog čovjeka u zaoštrenim situacijama društvenih revolucija i građanskih ratova. Djela: "Kraljevski put", "Nada", "Altenburški orasi", "Antimemoari", "Iskušenje Zapada", "Osvajač", "Ljudska sudbina", "Imaginarni muzej", "Ogled o Goji", "Metamorfoza bogova".
1995. - Preminuo francuski filmski režiser Luj Mal (Louis Malle), koji je posebno insistirao na intelektualizmu. Filmovi: "Lift za gubilište", "Ljubavnici", "Zaza u Metrou", "Privatan život", "Viva Marija", "Kalkuta", "Lakom Lisjen", "Crni mjesec", "Atlantik siti".
2012. - Umro Lari Hagman (Larry Hagman), američki filmski i televizijski glumac, producent i reditelj, najpoznatiji po ulozi J. R. Ewinga u svjetski popularnoj TV seriji „Dallas“. Prije toga je 1960-ih stekao slavu kao major Anthony Nelson u sitkomu „I Dream of Jeannie“.
2022. - Preminuo srbijanski književnik Milovan Danojlić. Nakon završenih studija francuskog jezika i književnosti na Beogradskom univerzitetu, Danojlić je živio i radio u Londonu, Čikagu, Njujorku, Poatjeu i Parizu, gdje se zaustavio 1984. godine. Napisao je četrdesetak knjiga poezije i poetske proze, romana, eseja, knjiga za decu, a među najvažnijim djelima su "Neka vrsta cirkusa", "Kako spavaju tramvaji", "Dragi moj Petroviću", "Balada o siromaštvu".