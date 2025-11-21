Američka glumica Goldi Houn slavi 80. rođendan

Na današnji dan 1945. godine, rođena je američka glumica Goldi Houn (Goldie Hawn) koja je osvojila Oskara 1969. godine za debitantsku ulogu u filmu "Kaktusov cvijet". Na pozorišnim daskama debitirala je 1961. godine ulogom Julije u drami koju je postavila jedna glumačka družina. Ispočetka je bila u televizijskim serijama, gdje je glumila "glupu plavušu". Glumila je u nizu uspješnih ostvarenja tokom 1970-ih, 1980-ih i 1990-ih godina. Uz Oskara i Zlatni globus, dva puta je bila domaćica dodjele Oskara. Prvi put su joj partneri bili Džin Keli (Gene Kelly), Volter Metju (Walter Matthau), Džordž Segal (George) i Robert Šou (Shaw), a drugi put Čevi Čejs (Chevy Chase) i Pol Hogan (Paul). Uspješna je i kao rediteljica i producentica. Udavala se dva puta. Ima dvoje djece iz drugog braka, kćerku Kejt Hadson (Kate Hudson) i sina Olivera Hadsona, od kojih su oboje poznati glumci. Od 1983. u vezi je s glumcem Kurtom Raselom (Russel).

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Rođen francuski filozof, pisac i historičar Volter 1694. - Rođen francuski filozof, pisac i historičar Fransoa Mari Arue (François Marie Arouet), poznat kao Volter, saradnik prosvjetiteljske "Enciklopedije". Najpoznatija djela: "Kandid", "Zadig", "Mikromegas", "Djevica orleanska", "Ogled o običajima i duhu nacija", "Historija Karla Dvanaestog", "Edip", "Brut", "Zaira", "Cezar", "Nanina", "Rasprava o čovjeku"... 1768. - Fridrih Šlejermaher (Friedrich Schleiermacher), njemački filozof, teolog i profesor, jedan od najznačajnijih predstavnika protestantske teologije i utemeljitelj savremene filozofske hermeneutike, rođen je na današnji dan. Od 1804. do 1807. Šlejermaher je radio kao profesor na Univerzitetu u Haleu, a 1810. bio je jedan od osnivača Univerziteta u Berlinu. Jedno vrijeme obavljao je i dužnost sekretara Pruske akademije nauka. 1811. - Umro njemački književnik Hajnrih fon Klajst (Heinrich von Kleist), izdavač časopisa „Phobus“ u Drezdenu i „Berliner Abendblater“ u Berlinu. Pisao je drame, tragedije s antičkim motivima, patetične patriotske komade. Njegova komedija u slobodnim stihovima „Razbijeni vrč“ jedno je od najboljih djela njemačke romantike. 1871. – Mozes Gal (Moses Gale) patentirao upaljač. 1877. – Tomas Edison (Thomas) objavio pronalazak fonografa, mašine za bilježenje i reprodukciju zvuka. 1898. – Naučnici Pjer i Marija Kiri (Pierre i Marie Curie) u saradnji s Gustaveom Bemontom otkrili radij. 1902. - Rođen američki pisac Isak Baševis Singer (Isaac Bashevis Singer), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. godine. Djela: "Rob", „Satana u Goraju“, „Mađioničar iz Lublina“.

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