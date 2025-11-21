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NA DANAŠNJI DAN

Američka glumica Goldi Houn slavi 80. rođendan

Danas je petak, 21. novembar/studeni 2025. godine, do kraja godine preostalo je još 40 dana

Goldi Houn. Ew.com

I. P.

21.11.2025

Na današnji dan 1945. godine, rođena je američka glumica Goldi Houn (Goldie Hawn) koja je osvojila Oskara 1969. godine za debitantsku ulogu u filmu "Kaktusov cvijet".

Na pozorišnim daskama debitirala je 1961. godine ulogom Julije u drami koju je postavila jedna glumačka družina. Ispočetka je bila u televizijskim serijama, gdje je glumila "glupu plavušu". Glumila je u nizu uspješnih ostvarenja tokom 1970-ih, 1980-ih i 1990-ih godina.

Uz Oskara i Zlatni globus, dva puta je bila domaćica dodjele Oskara. Prvi put su joj partneri bili Džin Keli (Gene Kelly), Volter Metju (Walter Matthau), Džordž Segal (George) i Robert Šou (Shaw), a drugi put Čevi Čejs (Chevy Chase) i Pol Hogan (Paul).

Uspješna je i kao rediteljica i producentica.

Udavala se dva puta. Ima dvoje djece iz drugog braka, kćerku Kejt Hadson (Kate Hudson) i sina Olivera Hadsona, od kojih su oboje poznati glumci. Od 1983. u vezi je s glumcem Kurtom Raselom (Russel).

Fransoa Mari Arue – Volter. Wikipedia.org

Rođen francuski filozof, pisac i historičar Volter

1694. - Rođen francuski filozof, pisac i historičar Fransoa Mari Arue (François Marie Arouet), poznat kao Volter, saradnik prosvjetiteljske "Enciklopedije". Najpoznatija djela: "Kandid", "Zadig", "Mikromegas", "Djevica orleanska", "Ogled o običajima i duhu nacija", "Historija Karla Dvanaestog", "Edip", "Brut", "Zaira", "Cezar", "Nanina", "Rasprava o čovjeku"...

1768. - Fridrih Šlejermaher (Friedrich Schleiermacher), njemački filozof, teolog i profesor, jedan od najznačajnijih predstavnika protestantske teologije i utemeljitelj savremene filozofske hermeneutike, rođen je na današnji dan. Od 1804. do 1807. Šlejermaher je radio kao profesor na Univerzitetu u Haleu, a 1810. bio je jedan od osnivača Univerziteta u Berlinu. Jedno vrijeme obavljao je i dužnost sekretara Pruske akademije nauka.

1811. - Umro njemački književnik Hajnrih fon Klajst (Heinrich von Kleist), izdavač časopisa „Phobus“ u Drezdenu i „Berliner Abendblater“ u Berlinu. Pisao je drame, tragedije s antičkim motivima, patetične patriotske komade. Njegova komedija u slobodnim stihovima „Razbijeni vrč“ jedno je od najboljih djela njemačke romantike.

1871. – Mozes Gal (Moses Gale) patentirao upaljač.

1877. – Tomas Edison (Thomas) objavio pronalazak fonografa, mašine za bilježenje i reprodukciju zvuka.

1898. – Naučnici Pjer i Marija Kiri (Pierre i Marie Curie) u saradnji s Gustaveom Bemontom otkrili radij.

1902. - Rođen američki pisac Isak Baševis Singer (Isaac Bashevis Singer), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. godine. Djela: "Rob", „Satana u Goraju“, „Mađioničar iz Lublina“.

Ivo Serdar. Portalnovosti.com

Preminuo hrvatski glumac Ivo Serdar

1985. - Preminuo Ivo Serdar, hrvatski filmski i pozorišni glumac. Diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Isprva je bio član pozorišta u Varaždinu i zagrebačke Komedije, a od 1966. igrao je u zagrebačkom HNK-u. Često je glumio na televiziji, uglavnom komične uloge, a nastupao je i na filmu ("Crne ptice", "Slučajni život", "Snađi se druže"). Otac je glumca Igora Serdara.

1995. - U bazi zračnih snaga Wright-Patterson u Dejtonu, u SAD, Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević, tadašnji predsjednici BiH, Hrvatske i Jugoslavije, parafirali su Dejtonski mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum je o ustrojstvu države Bosne i Hercegovine, a sadrži i Ustav BiH, koji je donesen voljom strana koje su potpisale Sporazum, uz prisustvo glavnog američkog pregovarača i posrednika Ričarda Holbruka (Richard Holbrooke) te generala Veslija Klarka (Wesley Clark). Službeno potpisivanje Sporazuma upriličeno je u Jelisejskoj palači u Parizu, 14. decembra 1995. godine. Francuska je čuvar originala Dejtonskog sporazuma.

2006. - Umrla Ksenija Zečević, srbijanska kompozitorica i pijanistkinja, poznata po komponovanju filmske i dramske muzike. Njeno posljednje djelo je „Rekvijem za Nikolu Teslu“. Osvojila je veliki broj nagrada i priznanja, a sarađivala je s najvećim rediteljima i pozorišnim kućama u Srbiji. Kratko vrijeme radila je kao asistentica na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu te kao umjetnička direktorica Pozorišta na Terazijama.

2012. - Preminuo Mladen Bašić, hrvatski pijanist i dirigent. Godine 1959., bio je imenovan direktorom Opere Landestheatera u Salcburgu, gdje je godinu kasnije bio angažiran i kao šef-dirigent orkestra Mozarteum. Od 1962. do 1972. bio je stalni gost-dirigent znamenitog Gran Teatre del Liceu u Barseloni. U sezoni 1967. i 1968. djelovao je kao prvi dirigent Opere u Frankfurtu, od 1968. do 1970. bio je direktor Splitskog ljeta i Opere HNK u Splitu. Od 1970. do 1978. bio je stalni dirigent i šef programa Zagrebačke filharmonije, ali i bliski saradnik Lovre von Matačića. Od 1978. pa sve do 1990. bio je generalni muzički direktor grada Mainca, obnašajući dužnosti direktora Opere i šefa-dirigenta Filharmonijskog orkestra.

# GLUMAC
# HISTORIJA
# GOLDIE HAWN
# KNJIŽEVNIK
# NA DANAŠNJI DAN
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