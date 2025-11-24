Pogledajte pastelno nebo jutros iznad Sarajeva

Temperatura jutros u Sarajevu iznosi minus četiri stepena, a nebo je potpuno vedro.
Prijestonica se probudila u savršenim, bistrim zimskim tonovima koji se rijetko viđaju.
Cijeli grad izgleda kao da je utihnuo pod snijegom.
ZIMSKA ČAROLIJA
Prijestonica se probudila u savršenim, bistrim zimskim tonovima koji se rijetko viđaju
Temperatura jutros u Sarajevu iznosi minus četiri stepena, a nebo je potpuno vedro.
Prijestonica se probudila u savršenim, bistrim zimskim tonovima koji se rijetko viđaju.
Cijeli grad izgleda kao da je utihnuo pod snijegom.
Prema prognozama, već sutra se očekuje nagli porast temperature.
CURENJE INFORMACIJA
ZAVRŠIO U BOLNICI
POLICAJAC, ZLATAR I SARADNICI