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ZIMSKA ČAROLIJA

Pogledajte pastelno nebo jutros iznad Sarajeva

Prijestonica se probudila u savršenim, bistrim zimskim tonovima koji se rijetko viđaju

Predivni prizori - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

24.11.2025

Temperatura jutros u Sarajevu iznosi minus četiri stepena, a nebo je potpuno vedro. 

Prijestonica se probudila u savršenim, bistrim zimskim tonovima koji se rijetko viđaju.

Cijeli grad izgleda kao da je utihnuo pod snijegom. 

Prema prognozama, već sutra se očekuje nagli porast temperature. 

# VRIJEME
# TEMPERATURA
# SARAJEVO
# NEBO
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