U manje od 36 sati: BiH čeka skok temperature od skoro 20 stepeni

Bosnu i Hercegovinu očekuje neuobičajeno brza i snažna promjena vremena i prelazak iz zimskog minusa u osjetno toplije vrijednosti. Prema najnovijoj analizi prognostičara Nedima Sladića, u periodu kraćem od 36 sati zabilježit će se strahovit temperaturni skok.

Prema karti za ponedjeljak, 24. novembar u 04:00 sati, minimalne temperature u pojedinim dijelovima zemlje spuštaju se i do -8,7 stepeni Celzija, posebno u istočnim i jugoistočnim predjelima. Hladna masa i visok pritisak nad jugom zemlje donose izražen jutarnji mraz, uz široko rasprostranjene negativne vrijednosti u unutrašnjosti.

Već u utorak, 25. novembra u 14:00 sati slika je potpuno drugačija: BiH ulazi u zonu toplijeg zraka, a temperature dostižu i 17,8 stepeni. Najizraženiji rast očekuje se u centralnim i zapadnim područjima, dok će i planinski predjeli osjetiti značajno zagrijavanje.

Prema Sladiću, riječ je o klasičnom zimskom “okretanju vremena” uslovljenom brzim prodorom toplog i vlažnijeg atlantskog zraka nakon kratkog perioda anticiklone i hladnog prodora. Pad pritiska nad sjeverozapadom zemlje (oko 997 hPa) omogućava povlačenje hladnog zraka i ulazak toplijih masa.

Ako se prognoze nastave potvrđivati, kraj novembra bi donio natprosječno visoke temperature za doba godine, uz česte južine i promjenjiv vremenski režim.