Evo kakvo nas danas očekuje vrijeme u BiH

U Bosni i Hercegovini danas se oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine se očekuju u Hercegovini i u Krajini.

U večernjim satima na planinama kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar je umjeren i jak južnog smjera. Povremeno su mogući i olujni udari juga. U večernjim satima vjetar će oslabiti. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 15, na jugu do 18 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom i vjetrovito. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 12 stepeni.