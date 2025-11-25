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NAJAVA METEOROLOGA

Evo kakvo nas danas očekuje vrijeme u BiH

Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 13 stepeni

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom i vjetrovito. Avaz

A. O.

25.11.2025

U Bosni i Hercegovini danas se oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine se očekuju u Hercegovini i u Krajini. 

U večernjim satima na planinama kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar je umjeren i jak južnog smjera. Povremeno su mogući i olujni udari juga. U večernjim satima vjetar će oslabiti. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 15, na jugu do 18 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom i vjetrovito. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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