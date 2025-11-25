Turska čestitala Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske uputilo je čestitku povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu. Sretan Dan državnosti prijateljskoj i bratskoj Bosni i Hercegovini, navedeno je u poruci objavljenoj na profilu Ministarstva vanjskih poslova na mreži X.

Uz čestitku je objavljena fotografija za državnim zastavama Bosne i Hercegovine i Turske.