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25. NOVEMBAR

Turska čestitala Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Sretan Dan državnosti prijateljskoj i bratskoj Bosni i Hercegovini, navedeno je u poruci

Zastava Turske i BiH. Platforma X

Anadolija

25.11.2025

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske uputilo je čestitku povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu.

Sretan Dan državnosti prijateljskoj i bratskoj Bosni i Hercegovini, navedeno je u poruci objavljenoj na profilu Ministarstva vanjskih poslova na mreži X.

Uz čestitku je objavljena fotografija za državnim zastavama Bosne i Hercegovine i Turske.

Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije više od osam decenija održano Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine.

# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# TURSKA
# DAN DRŽAVNOSTI
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