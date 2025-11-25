Bivši Vučićev ministar kritikovao Dodika zbog izjava o Bošnjacima: "Stidim se ovakvih Srba"

Bivši srbijanski ministar za brigu o porodici Ratko Dmitrović oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Milorad Dodik doveo u pitanje rezultat kandidata SDS-a Branka Blanuše, tvrdeći da je "pobijedio zahvaljujući bošnjačkim glasovima". Iako ga nije direktno pomenuo, jasno je da Dmitrović reagira upravo na Dodikove izjave, jer je on jučer tvrdio da je Blanuša “bio blizu Karana jer je za njega glasalo 20.000 Bošnjaka”.

- Stidim se ovakvih Srba. Osporavaju prof. dr Branka Blanušu kao "srpskog kandidata" jer su za njega, zamislite, u Kozarcu i još nekim čisto ili većinski muslimanskim mjestima Republike Srpske, "glasali svi muslimani". I… šta je tu sporno?