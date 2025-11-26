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OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava

Općina Centar poziva sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da iskoriste mogućnost finansijske podrške

Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava. Općina Centar Sarajevo

A. O.

26.11.2025

U okviru projekta podrške poljoprivrednim proizvođačima Služba za privredu i poslovne prostore objavila je javni poziv za predaju zahtjeva za finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima za dodjelu novčanih poticaja za kupovinu repromaterijala proljetne, jesenje sjetve i voćarskih sadnica.

Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u budžetu Općine Centar Sarajevo za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 20.000 KM, a javni poziv je namijenjen fizičkim licima i vlasnicima registrovanih poljoprivrednih obrta koji se bave biljnom proizvodnjom na području općine Centar i uredno su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

Podsticaji se dodjeljuju za nabavku repromaterijala za:

proljetnu sjetvu,

jesenju sjetvu,

voćarske sadnice,

u maksimalnim pojedinačnim iznosima do 480 KM za fizička lica, odnosno do 600 KM za obrtnike i žene.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva, a prijave se predaju lično putem protokola Općine Centar ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti.

Tekst javnog poziva i prijavni obrazac dostupni su na info pultu Općine Centar i na službenoj web stranici https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i poslovne prostore – Odsjek za privredu, putem telefona 033/562-512 ili e-maila [email protected] .

Općina Centar poziva sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da iskoriste mogućnost finansijske podrške i dostave svoje prijave u propisanom roku.

# JAVNI POZIV
# SARAJEVO
# OPĆINA CENTAR SARAJEVO
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