Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava

U okviru projekta podrške poljoprivrednim proizvođačima Služba za privredu i poslovne prostore objavila je javni poziv za predaju zahtjeva za finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima za dodjelu novčanih poticaja za kupovinu repromaterijala proljetne, jesenje sjetve i voćarskih sadnica.

Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u budžetu Općine Centar Sarajevo za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 20.000 KM, a javni poziv je namijenjen fizičkim licima i vlasnicima registrovanih poljoprivrednih obrta koji se bave biljnom proizvodnjom na području općine Centar i uredno su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

Podsticaji se dodjeljuju za nabavku repromaterijala za:

proljetnu sjetvu,

jesenju sjetvu,

voćarske sadnice,

u maksimalnim pojedinačnim iznosima do 480 KM za fizička lica, odnosno do 600 KM za obrtnike i žene.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva, a prijave se predaju lično putem protokola Općine Centar ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti.

Tekst javnog poziva i prijavni obrazac dostupni su na info pultu Općine Centar i na službenoj web stranici https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i poslovne prostore – Odsjek za privredu, putem telefona 033/562-512 ili e-maila [email protected] .

Općina Centar poziva sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da iskoriste mogućnost finansijske podrške i dostave svoje prijave u propisanom roku.