Danas protesti ispred Parlamentarne skupštine BiH: Biti ili ne biti za BHRT

Dugogodišnje nepoštivanje zakona i sistemsko urušavanje BHRT-a prijete potpunim gašenjem državnog javnog servisa, a današnji protesti uposlenih ispred Parlamentarne skupštine BIH posljednji su pokušaj da se on spasi od gašenja.

Na proteste dolazi nekoliko stotina radnika, a istovremeno će BHT i BH Radio 1 s platoa ispred PS BiH emitirati specijalni program “Ne gasite BHRT”.

- Ovo je biti ili ne biti. Ko god misli da voda nije došla do grla, vara se. Siti smo praznih obećanja i izjava velikih patriota i boraca za državu da se BHRT mora spasiti, a ništa nije urađeno po tom pitanju. Zato je ovo posljednji poziv da se nešto učini, jer ako ova država nema sluha da treba da postoji Javni RTV servis na nivou države onda ne znam o čemu pričamo. Nije država čitanje govora i deklaracija na prigodne datume, od kojih nema nikakve koristi, već je država borba da se onima koji rade protiv BIH stane ukraj i da se sačuvaju državne institucije poput BHRT-a i institucija kulture – kazao je za “Avaz” generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.

Podsjetimo, nakon što je RTRS nezakonito prisvojila sredstva od RTV takse, dug entitetske RTV prema BHRT-u narastao je na više od 100 miliona KM. Istovremeno, u budžetu za ovu godinu nije zadržan prvobitno predviđen iznos od 22 miliona KM za obaveze koje ne mogu čekati.

- Nama treba hitna finansijska pomoć. Nama je Ustavni sud BIH rekao da smo u pravu po pitanju ovih 100 miliona, to je potvrdio Vrhovni sud RS, ali to podrazumijeva novi sudski proces koji može jako dugo trajati. Od BHRT-a svi traže da ispunjava svoje obaveze i to je u redu, a prema njemu se ne ispunjava osnovna obaveza koja stoji u zakonu – ističe Karamehmedović.

On je uputio poziv, prvenstveno predstavnicima stranaka Trojke, da iznađu način za pomoć BHRT-u – iz sredstava rezerve Vijeća ministara ili viška sredstava Centralne banke BIH.