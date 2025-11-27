Ko usporava nabavku sistema za glasanje

Proces nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima po javnoj nabavci Centralne izborne komisije BiH u zastoju je jer se vode postupci po žalbi, saznaje „Avaz“.

Žalbe dva ponuđača za koje se sumnja da su političke pozadine ne mogu ugroziti nabavku i instalaciju sistema, ali ipak otežavaju i odugovlače zahtjevan i veoma važan posao Centralne izborne komisije u okviru priprema za Opće izbore iduće godine.

CIK BiH, srećom, je na vrijeme raspisao tender za pribavljanje tehnologije koja bi u značajnoj mjeri mogla suzila prostor za izborne manipulacije. Procijenjena vrijednost nabavke je 75,2 miliona KM bez PDV-a, odnosno skoro 88 miliona KM s PDV-om.

Uključuje isporuku, instalaciju, konfiguraciju i edukacija za kompletan sistem za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. I to sa svim potrebnim komponentama od opreme, softvera, potrošnog materijala i tehničke podrške do štampanja glasačkih listića i distribuciju do nadležnih izbornih tijela