Dragan Matović, predsjednik Sindikata GPBIH: Mudra glava više vrijedi nego teška torba

Ime i prezime: Dragan Matović.
Datum i mjesto rođenja: 5. novembar 1977. godine, Foča.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pregledam novosti i vijesti koje su bitne za svakodnevni rad.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Sportski radnik, s obzirom da sam dugi niz godina bio aktivni sportista.
Šta vam je bio prvi posao u životu: Policajac.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusto ostrvu, šta bi to bilo: Mobilni telefon s nekim solarnim punjenjem.
Najdraža pjesma: Orhan Mahmut – „Six days“.
Šta gledate na televiziji: Sport najviše, kvizove kada vrijeme dopusti.
Šta vas nervira: Nepravda.
Najdraži grad: Foča.
Najbolji poklon koji ste dobili: Umjetnička slika.
Čega se plašite: Neizvjesnosti.
S kim najradije pijete kafu: S prijateljima.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Crvena.
Ko vam je uzor: Novak Đoković.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio sukobe.
Najdraži pisac: Ivo Andrić.
Omiljeni muzičar ili bend: „Prljavo kazalište“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Orwell-1984“.
Tim za koji navijate: Crvena zvezda.
Omiljena narodna izreka: „Mudra glava više vrijedi nego teška torba“.
Koje pitanje najviše mrzite: Koliko zarađuješ?.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Neo – „Matrix“.
Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Brazil.