Dragan Matović, predsjednik Sindikata GPBIH: Mudra glava više vrijedi nego teška torba

Ime i prezime: Dragan Matović.

Datum i mjesto rođenja: 5. novembar 1977. godine, Foča.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pregledam novosti i vijesti koje su bitne za svakodnevni rad.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Sportski radnik, s obzirom da sam dugi niz godina bio aktivni sportista.

Šta vam je bio prvi posao u životu: Policajac.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusto ostrvu, šta bi to bilo: Mobilni telefon s nekim solarnim punjenjem.

Najdraža pjesma: Orhan Mahmut – „Six days“.

Šta gledate na televiziji: Sport najviše, kvizove kada vrijeme dopusti.

Šta vas nervira: Nepravda.

Najdraži grad: Foča.

Najbolji poklon koji ste dobili: Umjetnička slika.

Čega se plašite: Neizvjesnosti.

S kim najradije pijete kafu: S prijateljima.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Crvena.

Ko vam je uzor: Novak Đoković.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio sukobe.

Najdraži pisac: Ivo Andrić.

Omiljeni muzičar ili bend: „Prljavo kazalište“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Orwell-1984“.

Tim za koji navijate: Crvena zvezda.

Omiljena narodna izreka: „Mudra glava više vrijedi nego teška torba“.

Koje pitanje najviše mrzite: Koliko zarađuješ?.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Neo – „Matrix“.

Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Brazil.