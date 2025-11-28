Jutro je oblačno uz slab snijeg, kišu, maglu i mjestimično jak vjetar. Temperature od –5°C do +7°C.

Kolovoz većinom mokar, u višim predjelima zasniježen. Snijeg i usporena vožnja prisutni su na dionicama: Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ, Kupres-Šuica, Glamoč -Mliništa, Sarajevo-Rogatica (Romanija), Trnovo-Foča (Rogoj), Vlasenica -Han Pijesak (preko Hana Pogled).

Magla smanjuje vidljivost na širem području: Novog Travnika, Rostova i Mliništa. Na dionicama Jajce-Banja Luka i Bugojno-Kupres upozoravamo na sitnije odrone zemlje i kamenja na kolovoz.

Aktuelni radovi

Zabrana za teretna vozila s prikolicom i šlepere važi na pravcu Sarajevo–Rogatica preko Romanije zbog snijega i leda.

Zbog većeg odrona za saobraćaj je zatvorena dionica magistralne ceste Jablanica–Blidinje.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, zbog sanacije klizišta svakodnevno od 08:00 do 17:00 dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika).

Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).