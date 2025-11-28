Pokrenut apel: Pružimo Mersiji Bradarić šansu da pobijedi bolest

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za Mersiju Bradarić sa telefonskim brojem 17047. Pozivom donirate 2 KM.
Kako navode iz Udruženja, Mersija se bori sa zloćudnim tumorom – sarkomom. Nakon operacije suočila se s teškim komplikacijama: otvorena rana prijetila je da preraste u sepsu. Doktor je, iz suosjećanja, besplatno uradio zatvaranje rane, ali su troškovi bolničkog liječenja ostali, hospitalizacija, PET CT i VAC terapije doveli su do duga u iznosu od 14.850 eura, koje želimo prikupiti ovim apelom.
Ova hrabra majka jednog divnog dječaka, uz pomoć porodice i prijatelja, već je prikupila ogromnih 45.000 eura za prvu operaciju. Nakon komplikacija i novih troškova liječenja, obratila se nama za pomoć i danas smo dužni stati uz nju.
Osim poziva na broj 17047, donacije su moguće i na web stranici www.pomoziba.orgili uplatom na naše bankovne račune.
Hvala svima koji dijele apel, doniraju i daju Mersiji šansu da pobijedi bolest – kažu iz Udruženja.
RAČUNI ZA UPLATE:
PayPal:
Za uplate iz BiH:
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Mersija Bradarić
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oesterreich
Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Mersija Bradarić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Mersija Bradarić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Mersija Bradarić