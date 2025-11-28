Pokrenut apel: Pružimo Mersiji Bradarić šansu da pobijedi bolest

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za Mersiju Bradarić sa telefonskim brojem 17047. Pozivom donirate 2 KM.

Kako navode iz Udruženja, Mersija se bori sa zloćudnim tumorom – sarkomom. Nakon operacije suočila se s teškim komplikacijama: otvorena rana prijetila je da preraste u sepsu. Doktor je, iz suosjećanja, besplatno uradio zatvaranje rane, ali su troškovi bolničkog liječenja ostali, hospitalizacija, PET CT i VAC terapije doveli su do duga u iznosu od 14.850 eura, koje želimo prikupiti ovim apelom.

Ova hrabra majka jednog divnog dječaka, uz pomoć porodice i prijatelja, već je prikupila ogromnih 45.000 eura za prvu operaciju. Nakon komplikacija i novih troškova liječenja, obratila se nama za pomoć i danas smo dužni stati uz nju.

Osim poziva na broj 17047, donacije su moguće i na web stranici www.pomoziba.orgili uplatom na naše bankovne račune.

Hvala svima koji dijele apel, doniraju i daju Mersiji šansu da pobijedi bolest – kažu iz Udruženja.

RAČUNI ZA UPLATE:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Mersija Bradarić

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Mersija Bradarić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Mersija Bradarić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Mersija Bradarić