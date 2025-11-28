Kanton Sarajevo potpisao prvi Protokol o postupanju u slučajevima silovanja u BiH

Kanton Sarajevo danas je napravio značajan korak u zaštiti žrtava seksualnog nasilja potpisivanjem prvog Protokola o postupanju u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Ovim dokumentom uspostavlja se jasna institucionalna i koordinisana procedura zasnovana na multidisciplinarnom pristupu, s ciljem prevencije, pravovremenog otkrivanja, procesuiranja i pružanja sveobuhvatne podrške i zaštite žrtvama silovanja.

Strateški okvir

Protokol su potpisati ovlašteni predstavnici Ministarstva zdravstva KS, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Kantonalnog tužilaštva KS, JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", JU Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo i Fondacije lokalne demokratije.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović izjavio je da ovaj dokument predstavlja važan multisektorski i strateški okvir koji definira koordinirano djelovanje svih nadležnih aktera u slučajevima traumatičnih događaja kao što je silovanje.

- To predstavlja jedno od najtežih krivičnih dijela sa teškim i dugotrajnim posljedicama, ne samo tjelesnim, već i psihičkim, socijalnim, društvenim i svim ostalim - istakao je Hasanović.

Naglasio je da je izuzetno važno imati jasno definirane korake i preciziran dijelokrug rada svih institucija koje postupaju nakon ovakvih događaja, događaja koji oštećuju, osim ličnosti kojoj se to desi, i cijelo društvo.

Hasanović je napomenuo da je u okviru Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" uspostavljena posebna služba za pružanje medicinske, psihološke i socijalne podrške žrtvama silovanja.

- U saradnji s Fondacijom za lokalnu demokratiju i Agencijom za ravnopravnost spolova, opremljena je posebna ambulanta s posebnim ulazom, gdje žrtve mogu dobiti medicinski tretman i biti uključene u sistem sveobuhvatne podrške - kazao je ministar zdravstva KS.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković istakla je da potpisivanje Protokola predstavlja nastavak saradnje svih nadležnih institucija i Fondacije za lokalnu demokratiju u Sarajevu, imajući u vidu da KS već ima uspostavljen protokol o postupanju sa žrtvama nasilja u porodici.

Naglasila je da Kanton Sarajevo dosljedno provodi obaveze preuzete potpisivanjem Istanbulske konvencije, s ciljem povećanja sigurnosti građana i prevencije nasilja u porodici.

Pavić Pečenković je kazala da je ponosna što Sarajevski kanton prednjači u primjeni ovog, ali i drugih protokola koji se odnose na zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici.

Medijima se obratio i ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, koji je pozdravio potpisivanje novog Protokola o postupanju u slučajevima silovanja, ističući da ovaj dokument jasno definira uloge svih učesnika u postupku i omogućava koordinirano djelovanje institucija.

- Protokol, sa aspekta rada policije, prikazuje sve što Zakon o krivičnom postupku predviđa, a njegovom primjenom svi učesnici će biti svjesni svojih odgovornosti i zadataka, što je jedan od glavnih kvaliteta ovog dokumenta - rekao je Katica.

Naglasio je da protokol predstavlja efikasan način borbe protiv različitih devijantnih pojava u društvu kao što je seksualno nasilje.

Zaslužena kazna

- Važno je što Protokol predviđa mjere za sprečavanje kontaminacije dokaza u postupku sa žrtvom, tako da one koji su počinili ovakva krivična djela stigne zaslužena kazna. Ovim protokolom smo u tom smislu korak ispred - dodao je ministar unutrašnjih poslova KS.

Glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva KS Meliha Dugalija istakla je značaj multidisciplinarnog pristupa kod postupanja u slučajevima seksualnog nasilja.

- Ovaj protokol je prevashodno u fokus stavio status žrtve i to je ono što se htjelo ovim protokolom postići - kazala je Dugalija.

Naglasila je da će, od inicijalne faze saznanja o počinjenom krivičnom djelu silovanja, sa žrtvom biti postupano u skladu s protokolom i usaglašenim procedurama, s posebnim značajem kada je u pitanju zdravstvena zaštita, ali i krivični postupak.

- Ovim protokolom dodatno ćemo ojačati status žrtve u saradnji sa svim supotpisnicima, tako dabi ishod krivičnog postupka bio adekvatan, ali i da žrtva kroz kompletan proces prođe sa što manje dodatne traumatizacije - zaključila je glavna tužiteljica KS.