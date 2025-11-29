Balkan poludio za garažama: Sarajevo prati Zagreb i Beograd

Cijena garaža u glavnim gradovima regije već godinama raste, ali posljednji primjeri iz Sarajeva ponovo su otvorili pitanje: da li je Balkanu ponestalo kvadrata za automobile ili je garaža postala novi luksuzni statusni simbol?

Garaža u centru Sarajeva oglašena za nevjerovatnih 105.000 KM (oko 53.700 eura) izazvala je lavinu komentara i nevjericu građana. A kada se uračuna površina ispada da je kvadrat garaže oko 2.000 eura. To je cijena koja je do jučer bila rezervisana za prestižne stanove.

Prosječna plata teško prati ove cifre. Garaža od cca. 100. 000 KM zahtijeva najmanje četiri prosječne godišnje sarajevske plaće.

I na drugim lokacijama u Sarajevu garaže prelaze 50 ili 60 hiljada KM. Izgleda, parking je postao privilegija, komoditet, pa čak i statusni simbol.

Ali da li je Sarajevo izuzetak? Nije.

Usporedili smo cijene garaža u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu. Rezultat je jasan: garaža je postala jedna od najskupljih i najnedostupnijih vrsta nekretnina u cijeloj regiji.

Primjerice, u Zagrebu je tržište garaža otišlo toliko visoko da su cijene na nekim lokacijama veće nego kvadrati novogradnje.

Primjeri iz aktualnih objava pokazuju da u samom centru Zagreba, kvadrat garaže ide i do 3.500 eura po metru kvadratnom, a ponekad i više.

Stručnjaci upozoravaju da je potražnja skočila brže nego cijene stanova, jer se u nove zgrade često gradi premalo javnih parking-mjesta. U centru Zagreba danas je sasvim normalno da garaža košta kao garsonjera u manjem hrvatskom gradu.

Ni Beograd ne zaostaje. Cijene garaža rastu već pet godina zaredom, a centar grada postao je „elitna zona” za parkiranje.

Primjeri iz aktuelnih oglasa pokazuju da standardna garaža 12–15 metara kvadratnih u širem centru košta od 20.000 do 30.000 eura. A, garažno mjesto u luksuznim novogradnjama nerijetko ide do 40.000 eura.

Sve tri metropole imaju isti problem: broj automobila raste brže od broja parking-mjesta. Urbanisti 20. stoljeća nisu mogli predvidjeti današnju navalu privatnih vozila.