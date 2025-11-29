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DRŽAVNI MINISTAR

Košarac: "Pregovarača daje SNSD, sve ostalo je politička prevara"

Prema njegovim riječima, ta funkcija mora pripasti Srbinu iz Republike Srpske, i to kadru SNSD-a

Košarac: Pregovarača daje SNSD. Vijeće ministara BiH

M. Až.

29.11.2025

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Staša Košarac na društvenoj mreži X poručio je da glavnog pregovarača BiH za evropske integracije može imenovati isključivo Savjet ministara BiH. Prema njegovim riječima, ta funkcija mora pripasti Srbinu iz Republike Srpske, i to kadru SNSD-a.

- Svaki drugi način izbora je nezakonit i produbljuje političku krizu - naveo je Košarac, ističući da politički akteri u Sarajevu moraju "uvažiti realnost da je SNSD nezaobilazan politički faktor srpskog naroda".

Dodao je i da "svi drugi sa kojima Sarajevo pregovara nemaju političku snagu u narodu kao SNSD i politika Milorada Dodika", te je naglasio da takvo stanje stvari moraju uzeti u obzir ako žele "predvidljivija politička kretanja u BiH".

# SNSD
# STAŠA KOŠARAC
# BIH
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