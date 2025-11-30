Njemačka novinarka izazvala polemike: "Sarajevo postaje muslimanski grad"

Njemačka novinarka izazvala je brojne polemike nakon što je napisala članak kako Sarajevo postaje muslimanski grad.

Tekst prenosimo u cijelosti sa DW:

Povjesničarka i profesorica na Ludwig-Maximillian Sveučilištu u Münchenu, Marie-Janine Calic se u svojem najnovijem članku za ZEIT Geschichte*, povijesni magazin lijevo-liberalnog tjednika „Die Zeit“ osvrnula na multireligijsku i multietničku tradiciju Sarajeva. U pregledu povijesti u kojem objašnjava tradiciju prisustva raznih vjerskih skupina na području današnje Bosne i Hercegovine, Calic najviše prostora objašnjavanju međuodnosa vjerskih zajednica ali i odnosa prema državi.

„U Jugoslaviji se žene nisu smjele pokrivati"

U tekstu naslovljenom „Jugoslavensko slomljeno srce", pri čemu se misli na Sarajevo, Calic, koja slovi za jedan od najvažnijih autoriteta u Njemačkoj kada je u pitanju povijest jugoslavenskog prostora, između ostalog ukazuje i na položaj islama u Jugoslaviji.

„U Jugoslaviji je vladala vjerska sloboda, međutim, prekrivanje žena – kao i u Turskoj – bilo je zabranjeno. Sve dok se islamska zajednica ponašala lojalno prema državi, smjela se, kao i sve druge vjerske zajednice, slobodno razvijati", navodi se u članku.

Povijesni rez u tom smislu je, kako se nadalje navodi, donio rat u devedesetima ali se ukazuje i na postojanja proislamskih političkih tendencija i prije izbijanja rata te aktivizma pojedinaca koji su djelovali u tom smjeru.

„Jedan od njih, odvjetnik Alija Izetbegović, sastavio je 1970. godine tajnu ‚Islamsku deklaraciju"' u kojoj je tražio središnje vođenu panislamsku državu 'od Maroka do Indonezije, od Afrike do Srednje Azije'. U njoj bi trebali vladati 'islamski poredak i način života'.

Sud ga je 1983., zajedno s njegovim suradnicima, osudio na višegodišnju kaznu zatvora. Suci su zahtjeve za uvođenjem šerijata, pokrivanjem žena i zabranom vjerskih 'mješovitih brakova' ocijenili kao napad na načelo „bratstva i jedinstva“.

Osim toga, Izetbegović je održavao kontakte s iranskim režimom ajatolaha Homeinija".