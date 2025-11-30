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RATNI ZLOČINAC

Šešelj tvrdi: "Dodik je razočarao Vučića i Ruse"

Po mojim informacijama, Rusi su mnogo ljuti, jer su imali neko povjerenje, jako povjerenje u Dodika, jer su mu mnogo pomagali, rekao je

Šešelj, Dodilk i Vučić. Pixsell/Facebook/Tanjug

M. Až.

30.11.2025

Vladajući krugovi u Srbiji, prema tvrdnjama analitičara, još uvijek teško prelaze preko odluke Milorada Dodika da u Narodnoj skupštini RS-a poništi neustavne zakone i zaključke koje je ranije upravo ta institucija usvojila. Ti akti doneseni su po njegovom nalogu, kao što su kasnije, ponovo na njegov zahtjev, i povučeni. U političkim krugovima uvjereni su da je cijeli proces vođen kako bi se Dodiku, njegovoj porodici i bliskim saradnicima olakšalo skidanje američkih sankcija.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava ostaviti utisak da odnosi s Dodikom ostaju stabilni, te se povremeno sastaje s njim. Ipak, sve glasnije su tvrdnje da je povjerenje narušeno.

Takvo mišljenje iznio je i njegov dugogodišnji politički saveznik Vojislav Šešelj, koji je gostujući na srbijanskoj TV Happy kazao da je Dodik razočarao i Beograd i Moskvu. 

- Po mojim informacijama, Rusi su mnogo ljuti, jer su imali neko povjerenje, jako povjerenje u Dodika, jer su mu mnogo pomagali, igrali na njegovu kartu i sad ih je mnogo razočarao. Razočarao je i Aleksandra Vučića. Vučić se opet dva puta sastao sa njim poslije tog razočarenja, ali je atmosfera promijenjena. Vučić će se i dalje boriti za Republiku Srpsku, ali ne vjerujem da će obnoviti povjerenje u Dodika - rekao je Šešelj.

Dodao je da srbijanske institucije još nisu zauzele zvaničan stav o Dodikovom navodnom dogovoru s Amerikancima.

- Vučević je imao onu emisiju sa Dodikom. To je bio jedan vid posredne podrške Dodikovoj opciji, ali ja znam da su oni imali i jedan vatren dijalog kada je Vučević bio u Banjaluci i da je Dodiku zamjereno što je krijući od Srbije te stvari dogovarao sa Amerikancima. Takvo nepovjerenje prema Srbiji zaista ne može ničim da se opravda, jer ako se iko založio za Republiku Srpsku, to je Srbija, i finansijski i politički i na sve moguće načine. Bez Srbije, očigledno, ne bi bilo opstanka Republici Srpskoj - zaključio je Šešelj.

# VOJISLAV ŠEŠELJ
# MILORAD DODIK
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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