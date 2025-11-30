Šešelj tvrdi: "Dodik je razočarao Vučića i Ruse"

Vladajući krugovi u Srbiji, prema tvrdnjama analitičara, još uvijek teško prelaze preko odluke Milorada Dodika da u Narodnoj skupštini RS-a poništi neustavne zakone i zaključke koje je ranije upravo ta institucija usvojila. Ti akti doneseni su po njegovom nalogu, kao što su kasnije, ponovo na njegov zahtjev, i povučeni. U političkim krugovima uvjereni su da je cijeli proces vođen kako bi se Dodiku, njegovoj porodici i bliskim saradnicima olakšalo skidanje američkih sankcija.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava ostaviti utisak da odnosi s Dodikom ostaju stabilni, te se povremeno sastaje s njim. Ipak, sve glasnije su tvrdnje da je povjerenje narušeno.

Takvo mišljenje iznio je i njegov dugogodišnji politički saveznik Vojislav Šešelj, koji je gostujući na srbijanskoj TV Happy kazao da je Dodik razočarao i Beograd i Moskvu.

- Po mojim informacijama, Rusi su mnogo ljuti, jer su imali neko povjerenje, jako povjerenje u Dodika, jer su mu mnogo pomagali, igrali na njegovu kartu i sad ih je mnogo razočarao. Razočarao je i Aleksandra Vučića. Vučić se opet dva puta sastao sa njim poslije tog razočarenja, ali je atmosfera promijenjena. Vučić će se i dalje boriti za Republiku Srpsku, ali ne vjerujem da će obnoviti povjerenje u Dodika - rekao je Šešelj.