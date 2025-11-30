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FOTOGRAFIJA S ORIĆEM

Dodik: Aca Lukas je izgubio kredibilitet za nastup u RS

On je poručio da Lukas više neće dobiti dozvolu za nastupanje na području RS-a

Dodik i Lukas. PIXSELL/Instagram

M. Až.

30.11.2025

Nakon što je ratni komandant Armije RBiH Naser Orić objavio fotografiju na kojoj se nalazi u društvu srbijanskog pjevača Ace Lukasa, oglasio se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je poručio da Lukas više neće dobiti dozvolu za nastupanje na području RS-a.

Na fotografiji, koja je nastala u jednom bh. restoranu, nalazi se i pjevač Šerif Konjević.

Dodik je istakao da je Lukas druženjem i fotografisanjem s Orićem duboko povrijedio srpski narod.

- Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini - kazao je Dodik.

Podsjetimo, Lukas je trebao otvoriti zimsku sezonu na Jahorini 12. decembra, a ulaznice su u prodaji od 21. novembra.

# NASER ORIĆ
# ACA LUKAS
# MILORAD DODIK
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