U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Novi šamar iz Brisela

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Novi šamar iz Brisela.

Iz Brisela ponovo prozivaju vlasti RS zbog kršenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i remećenja evropskih integracija države. U nacrtu zaključka čije se usvajanje očekuje u decembru prozvani kočničari.

Obustavljenja istraga protiv Pašića: Faćo nije ugrozio ministra Ramu Isaka.

Digla se velika bura nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija s jednog slavlja na kojoj u društvu sjede pjevači Šerif Konjević, Aca Lukas te ratni heroj i komadant odbrane Srebrenice Naser Orić.

Lukasu otkazan koncert, a o svemu se oglasio i Dodik. Nakon svega za "Dnevni avaz" se oglasio i Naser Orić.

Donosimo i priču o neustrašivom desetogodišnjaku Demiru Haliloviću koji vozi karting i sanja Formulu 1. Već vozi u karting timu Fernanda Alonsa.

Sindikati policijskih agencija oštro protiv izmjene zakona, tvrde da su izmjene rukovodioci krojili prema sebi.

Ne propustite pročitati intervju s historičarem i bivšim diplomatom Slobodanom Šojom. Za "Avaz" je komentirao rezultate prijevremenih izbora u RS.

Donosimo i reakcije na ocjene njemačke historičarke: Postaje li Sarajevo muslimanski grad?

Dok izmjene i dopune Zakona o PIO "zapinju" s mišljenjima, penzioneri poručuju: Prevara se ne smije desiti.

Politički analitičar Davor Gjenaro govorio je za "Avaz" o zabranama Thompsonovog koncerta u Zagrebu. Tvrdi da desna populistička politika profitira od njega.

Psihologinja Dajana Rikanović za "Dnevni avaz": Kako prepoznati nasilnika i toksičan odnos.

Opera "Tvrtko, kralj bosanski" osvojila publiku Narodnog pozorišta Sarajevo.

Na sportskim stranama donosimo vam pregled 16. kola WWin lige BiH.

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