Gorska služba spašavanja evakuirala vojnika s Čvrsnice

U ponedjeljak, 1. decembra oko 18:00 sati, Savez gorskih službi spašavanja u BiH zaprimio je hitan poziv Oružanih snaga BiH, proslijeđen preko Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zahtjev je bio jasan i žuran – evakuacija vojnika OS BiH s Pločnog na Čvrsnici, planinskog masiva koji je tog dana bio okovan ledom, niskim temperaturama i vrlo teškim uvjetima za kretanje.

- Ubrzo se uspostavila direktna komunikacija između GSS-a i OS BiH, te se s brigadirom dogovorio plan djelovanja. Zbog složenosti terena i sigurnosne procjene, dogovoreno je da se akcija krene izvoditi u 01:00 iza ponoći 2. decembra, u najtišem, ali i najhladnijem dijelu noći - saopćili su.

Na teren su prvi krenuli HGSS Posušje – 11 iskusnih spasioca i tri motorne sanjke, dok su se ostale stanice Saveza sa oko 50 spasioca stavile u aktivnu pripravnost, spremne reagirati u slučaju potrebe za pojačanjima.

- Na lokaciji se nalazio jedan vojnik koji je trpio izražene stomačne zdravstvene probleme. Spasioci su mu odmah po dolasku pružili hitnu medicinsku pomoć, nakon čega je prioritetno evakuiran. U nastavku akcije, uslijedila je evakuacija preostalih vojnika, uz istovremeni dolazak nove smjene OS BiH koja je trebala preuzeti dužnost na Pločnom – što je dodatno zahtijevalo preciznu koordinaciju i sigurnosno vođenje.

Do vojnih položaja moglo se doći teren­skim vozilima samo do nadmorske visine od 1.800 metara, a odatle dalje isključivo motornim sanjkama. Cijela ruta bila je potpuno zaleđena, izložena jakom vjetru, a temperature su se spuštale duboko ispod nule. Upravo u takvim, ekstremnim uvjetima, spašavatelji su pokazali vrhunsku obučenost, izdržljivost i odlučnost - saopćili su.

Saradnja Oružanih snaga BiH i Saveza GSS u BiH još se jednom pokazala snažnom i pouzdanom, uz besprijekornu komunikaciju i potpuno međusobno povjerenje. OS BiH imaju u GSS-u partnera koji je spreman odgovoriti na svaki izazov, a ovakve akcije potvrđuju koliko je ta povezanost važna i učinkovita.

- Nastavljamo biti tu – spremni, dostupni i predani zajedničkoj misiji zaštite života i sigurnosti. Spasioci su noćas još jednom pokazali – kada planina postane nepristupačna, kada temperatura pada, a teren se ledi – GSS je uvijek spreman biti tamo - navode.