U Srebrenici postavljene table sa sramnim nazivima ulica

Predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, Alija Tabaković, istakao je da su danas u Srebrenici i zvanično postavljene ulične table sa nazivima koje smatra sramnim.

- Svakako da su za ova zlodjela najodgovornije srpske političke partije i SPC, zajedno sa bivšim načelnikom opštine. Prije dvije godine političke procese uglavnom su vodili ratni kadrovi SDS-a i njihovi radikalni odbornici, koji su donosili nacionalističke i ratno-političke odluke i kočili razvoj opštine - naveo je Tabaković.

On je dodao da „nema razlike između SDS-a i SNSD-a“.

- Nažalost, dio tih odluka na početku donijeli su i naši neki ljudi, danas ugledni članovi SDP-a i NiP-a. I pored našeg upozorenja iz SDA da ne učestvuju u takvim odlukama, nisu imali sluha, kao što ni međunarodna zajednica nije reagovala. Mi Bošnjaci smo dovoljni sami sebi. Nama dušmani ne trebaju. Jedini način da se vrate stari nazivi ulica u Srebrenici je formiranje normalne skupštinske većine. Ovi danas nisu normalni. Svanuće kad ne bude SDA – tako su govorili. Zato, braćo, zasučimo rukave i prihvatimo se posla, osim ako nam je svejedno za sve. Ovog čovjeka su ubili lokalni Srbi, ali su to vješto poturili Bošnjacima. Pokušali su oprati savjest dajući naziv ulice po njegovom imenu - naglasio je Tabaković.

Podsjetimo, prošle godine odlukom većine Skupštine Srebrenica promijenjeni su nazivi nekoliko ulica. Tako je umjesto ulice "Milivoja Mičića" predložena ulica "Gorana Zekića", umjesto ulice "Vase Jovanovića" predložena je ulica "Meše Selimovića", umjesto ulice "Maršala Tita" predložen je naziv "Republika Srpska", dok je za ulicu "Reufa Selmanagića Crnog", koja je u pismu udruženja i stranaka ambasadama u BiH označena kao posebno sporna za promjenu, predložen naziv "Dubrovačka ulica".