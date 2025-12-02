Špago: Bit će mi drago ako se uslovi ispune, ali nisam optimist

Šerif Špago (SDA) istakao je da se najviše razgovaralo o evropskom putu BiH.

- Dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača. Pitanje državne imovine, pitanje BHRT-a, integritet izbora, posebno u kontekstu blokade rada državnih institucija od strane SNSD-a. Predstavnici vrlo bitnih i uticajnih zemalja tražili su naše viđenje rješenja po pitanju državne imovine, kako riješiti i izuzeti važne projekte od zabrane raspolaganja. Bilo je prijedloga da se intervencijom visokog predstavnika riješi i pitanje BHRT-a - rekao je Špago.

- Zadovoljstvo mi je što smo uspjeli upoznati predstavnike PIC-a sa svim detaljima. Posebno me obradovalo što su se i predstavnici utjecajnih zemalja raspitivali o našem viđenju rješavanja državne imovine, u smislu rješavanja problema prije svega za izgradnju javnih investicija – puteva, autoputeva i drugih ključnih objekata, i kako ih izuzeti od zabrane raspolaganja. Osnovno pitanje je da li do polovine ovog mjeseca parlamentarna većina može obezbijediti usvajanje zakona i imenovanje pregovarača u narednih 15 dana - dodao je Špago.

- Nažalost, skoro godinu i po dana nismo uspjeli kroz institucije BiH donijeti zakone o sudovima i imenovanju pregovarača. Sada postoji situacija gdje ministri iz Trojke i HDZ-a imaju različita mišljenja. Predstavnički dom je donio odluku o načinu imenovanju, ali nema konsenzusa. Bit će mi drago ako se uslovi ispune, ali nisam optimist - zaključio je Špago.

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