Sjednica Vijeća ministara BiH zakazana 8. decembra

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održat će 96. sjednicu u ponedjeljak, 8. decembra, s početkom u 12 sati.

Kako je saopćeno iz VMBiH, prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno.

Podsjetimo, Vijeće ministara BiH jučer nije održalo sjednicu jer nije postignut konsenzus o predloženom dnevnom redu.

Za usvajanje dnevnog reda nisu glasali ministri iz SNSD-a, ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

Vijeće ministara BiH jučer je trebalo razmatrati nacrte zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTVBiH), te o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, kao i Prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom, kao prioritete na EU putu, ključne za usvajanje pregovaračkog okvira za Bosnu i Hercegovinu.