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S POČETKOM U 12 SATI

Sjednica Vijeća ministara BiH zakazana 8. decembra

Prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno

Vijeće ministara. FENA

FENA

3.12.2025

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održat će 96. sjednicu u ponedjeljak, 8. decembra, s početkom u 12 sati.

Kako je saopćeno iz VMBiH, prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno.

Podsjetimo, Vijeće ministara BiH jučer nije održalo sjednicu jer nije postignut konsenzus o predloženom dnevnom redu.

Za usvajanje dnevnog reda nisu glasali ministri iz SNSD-a, ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

Vijeće ministara BiH jučer je trebalo razmatrati nacrte zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTVBiH), te o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, kao i Prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom, kao prioritete na EU putu, ključne za usvajanje pregovaračkog okvira za Bosnu i Hercegovinu.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# SJEDNICA
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