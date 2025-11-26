Danas sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra novi tekst Informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvih šest mjeseci 2025. godine.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o pripremljenoj Dodatnoj informaciji u vezi s provođenjem preporuka GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Trebao bi biti razmatran i novi tekst Informacije vlasti Bosne i Hercegovine o provođenju preporuka Evropskog komiteta za prevenciju torture, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja (CPT) za period 2024. i 2025. godina.

Pred ministrima bi se trebao naći Prijedlog programa javnih investicija/Razvojno-investicionog programa institucija Bosne i Hercegovine 2026 - 2028. godine.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2026. godinu.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i novi tekst Izvještaja o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2024. godinu.